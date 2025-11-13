Advertisement

لاعب عربيّ يُنافس لامين يامال على جائزة أفضل هدف في العالم.. من هو؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:00
دخل المصري عمرو ناصر لاعب "فاركو" المنافسة مع لامين يامال نجم برشلونة على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم للعام الحالي المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
واختير هدف ناصر في مرمى الأهلي المصري يوم 17 نيسان الماضي والذي أتى من ركلة خلفية مزدوجة ببطولة كأس عاصمة مصر خلال فوز فريقه 2-1، بينما جاء هدف لامين يامال في مرمى إسبانيول شهر أيار الماضي خلال المباراة التي حسم فيها برشلونة بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتم ترشيح هدف ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا للجائزة، بالإضافة إلى هدف سانتياغو مونتيل لاعب إندبندينتي الأرجنتيني في مرمى إندبندينتي ريفادافيا، وكذلك هدف بيدرو دي لا فيغا لاعب كروز أزول الأرجنتيني في مرمى سياتل ساوندرز الأميركي.


وتم ترشيح هدف أليراندرو لاعب فيتوريا البرازيلي في مرمى مواطنه كروزيرو، وكذلك هدف كيفن رودريغيز لاعب قاسم باشا التركي في مرمى ريزا سبور، وكارلوس أورانتيا لاعب أطلب في مرمى كويريتارو وريزكي ريدو لاعب بيرسيا جاكرتا في مرمى أريما، وأليساندرو ديولا لاعب كالياري الإيطالي في شباك فينيسيا. (العربية)
