19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب عربيّ يُنافس لامين يامال على جائزة أفضل هدف في العالم.. من هو؟
Lebanon 24
13-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل المصري عمرو ناصر لاعب "فاركو" المنافسة مع لامين يامال نجم برشلونة على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم للعام الحالي المقدمة من الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا".
Advertisement
واختير هدف ناصر في مرمى الأهلي المصري يوم 17 نيسان الماضي والذي أتى من ركلة خلفية مزدوجة ببطولة كأس عاصمة مصر خلال فوز فريقه 2-1، بينما جاء هدف لامين يامال في مرمى إسبانيول شهر أيار الماضي خلال المباراة التي حسم فيها برشلونة بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.
وتم ترشيح هدف ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى
ريال مدريد
بربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
للجائزة، بالإضافة إلى هدف سانتياغو مونتيل لاعب إندبندينتي الأرجنتيني في مرمى إندبندينتي ريفادافيا، وكذلك هدف بيدرو دي لا فيغا لاعب كروز أزول الأرجنتيني في مرمى سياتل ساوندرز الأميركي.
وتم ترشيح هدف أليراندرو لاعب فيتوريا البرازيلي في مرمى مواطنه كروزيرو، وكذلك هدف كيفن رودريغيز لاعب
قاسم
باشا
التركي
في مرمى ريزا سبور، وكارلوس أورانتيا لاعب أطلب في مرمى كويريتارو وريزكي ريدو لاعب بيرسيا جاكرتا في مرمى أريما، وأليساندرو ديولا لاعب كالياري
الإيطالي
في شباك فينيسيا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لامين يامال يتوّج بجائزة كوبا كأفضل لاعب تحت 21 عاماً في العالم
Lebanon 24
لامين يامال يتوّج بجائزة كوبا كأفضل لاعب تحت 21 عاماً في العالم
14/11/2025 07:48:11
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
Lebanon 24
إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
14/11/2025 07:48:11
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
Lebanon 24
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
14/11/2025 07:48:11
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لامين يامال يستعرض جائزة "كوبا"
Lebanon 24
بالفيديو.. لامين يامال يستعرض جائزة "كوبا"
14/11/2025 07:48:11
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
لكرة القدم
الإيطالي
أوروبا
التركي
الترك
قاسم
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم يتعرّض للإعتداء
Lebanon 24
بالفيديو... الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم يتعرّض للإعتداء
15:09 | 2025-11-13
13/11/2025 03:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيب غوارديولا في السعوديّة
Lebanon 24
بيب غوارديولا في السعوديّة
12:56 | 2025-11-13
13/11/2025 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
Lebanon 24
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
12:20 | 2025-11-13
13/11/2025 12:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ضمّ فريتز من "ليفربول"... إليكم ما يُخطّط له "ريال مدريد"
Lebanon 24
بشأن ضمّ فريتز من "ليفربول"... إليكم ما يُخطّط له "ريال مدريد"
11:26 | 2025-11-13
13/11/2025 11:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
Lebanon 24
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
10:30 | 2025-11-13
13/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:09 | 2025-11-13
بالفيديو... الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم يتعرّض للإعتداء
12:56 | 2025-11-13
بيب غوارديولا في السعوديّة
12:20 | 2025-11-13
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
11:26 | 2025-11-13
بشأن ضمّ فريتز من "ليفربول"... إليكم ما يُخطّط له "ريال مدريد"
10:30 | 2025-11-13
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
08:00 | 2025-11-13
لحظات مؤثرة.. رونالدو يلتقي لاعبات منتخب البرتغال تحت 16 عامًا (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24