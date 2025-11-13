لاعب عربيّ يُنافس لامين يامال على جائزة أفضل هدف في العالم.. من هو؟

Advertisement

دخل المصري عمرو ناصر لاعب "فاركو" المنافسة مع لامين يامال نجم برشلونة على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم للعام الحالي المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".واختير هدف ناصر في مرمى الأهلي المصري يوم 17 نيسان الماضي والذي أتى من ركلة خلفية مزدوجة ببطولة كأس عاصمة مصر خلال فوز فريقه 2-1، بينما جاء هدف لامين يامال في مرمى إسبانيول شهر أيار الماضي خلال المباراة التي حسم فيها برشلونة بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.وتم ترشيح هدف ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى بربع نهائي للجائزة، بالإضافة إلى هدف سانتياغو مونتيل لاعب إندبندينتي الأرجنتيني في مرمى إندبندينتي ريفادافيا، وكذلك هدف بيدرو دي لا فيغا لاعب كروز أزول الأرجنتيني في مرمى سياتل ساوندرز الأميركي.وتم ترشيح هدف أليراندرو لاعب فيتوريا البرازيلي في مرمى مواطنه كروزيرو، وكذلك هدف كيفن رودريغيز لاعب باشا في مرمى ريزا سبور، وكارلوس أورانتيا لاعب أطلب في مرمى كويريتارو وريزكي ريدو لاعب بيرسيا جاكرتا في مرمى أريما، وأليساندرو ديولا لاعب كالياري في شباك فينيسيا. (العربية)