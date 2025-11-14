خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)

Advertisement

توفي نجم ومنتخب مصر السابق، محمد صبري، صباح الجمعة إثر حادث سير شرق .صبري، الذي كان يبلغ من العمر 51 عامًا، عمل مؤخرًا كمذيع في قناة الزمالك، وظهر على الشاشة للمرة الأخيرة مساء الخميس.عرف صبري ببراعته في القدم اليسرى وتألق مع الزمالك في منتصف التسعينات، كما انضم إلى منتخب مصر تحت قيادة المدرب الأسطورة محمود الجوهري.وخلال مسيرته، حقق صبري مع المنتخب 15 بطولة، قبل أن يخوض تجارب قصيرة مع الاتحاد السكندري المصري وكاظمة . (سكاي نيوز)