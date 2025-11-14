Advertisement

رياضة

خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1442059-638987069322023992.jpg
Doc-P-1442059-638987069322023992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمد صبري، صباح الجمعة إثر حادث سير شرق القاهرة.
Advertisement

صبري، الذي كان يبلغ من العمر 51 عامًا، عمل مؤخرًا كمذيع في قناة الزمالك، وظهر على الشاشة للمرة الأخيرة مساء الخميس.

عرف صبري ببراعته في القدم اليسرى وتألق مع الزمالك في منتصف التسعينات، كما انضم إلى منتخب مصر تحت قيادة المدرب الأسطورة محمود الجوهري.

وخلال مسيرته، حقق صبري مع المنتخب 15 بطولة، قبل أن يخوض تجارب قصيرة مع الاتحاد السكندري المصري وكاظمة الكويتي. (سكاي نيوز)
مصرع لاعب نادى الزمالك السابق محمد صبري فى حادث تصادم بالتجمع الخامس
 
سبب وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
lebanon 24
14/11/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس
lebanon 24
14/11/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
lebanon 24
14/11/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
lebanon 24
14/11/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

محمود ال

القاهرة

الكويتي

قناة ال

الكويت

محمد ص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:53 | 2025-11-14
23:00 | 2025-11-13
15:09 | 2025-11-13
12:56 | 2025-11-13
12:20 | 2025-11-13
11:26 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24