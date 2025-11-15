18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
اختبار كوكايين يربك مسيرة جوزيف باركر
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر تعاطي أي "مادة محظورة"، بعد ثبوت وجود الكوكايين في عينة فحص أجريت له يوم نزاله في الوزن الثقيل أمام
البريطاني
فابيو واردلي. وكان باركر قد خسر بشكل دراماتيكي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الحادية عشرة الشهر الماضي في نزال حاسم لتحديد هوية المنافس التالي للبطل بلا منازع أوليكساندر أوسيك، رغم أنه كان متقدما على بطاقات الحكام قبل إيقاف النزال في صالة "O2 أرينا".
Advertisement
وبحسب التقرير، خضع باركر (33 عاما) لفحص من الوكالة الطوعية لمكافحة المنشطات "VADA" في 25 تشرين الأول، وجاءت العينة "أ" إيجابية للكوكايين، مع إتاحة الفرصة له ولفريقه لاحقا لاختبار العينة "ب"، علما أن الغالبية العظمى من الحالات تعطي فيها العينتان النتيجة نفسها. وأثار
الكشف عن
نتيجة الفحص الشكوك حول مستقبل باركر في الحلبات، خاصة أن الفحص أُجري قبل النزال.
باركر علّق على القضية ببيان عبر حسابه في "إنستغرام" قال فيه: "أريد أن أتحدث عن
أخبار
اليوم. قبل نزالي الأخير، أجريتُ فحصًا طوعيًا، وأُبلغتُ الآن بنتيجة الاختبار، وكان هذا مفاجأة حقيقية لي. لم أتناول أي مادة محظورة، ولا أستخدم عقاقير تعزز الأداء ولا أؤيد استخدامها". وأضاف: "إنني أتعاون بشكل كامل مع العملية الجارية الآن، وأنا واثق من أن التحقيق سوف يبرئ اسمي. شكرًا جزيلًا لكل من أرسل رسائل دعم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي. عند انتهاء التحقيق، سأتحدث بصراحة وأجيب على الأسئلة".
وفي بيان مقتضب، أكدت شركة "كوينزبيري بروموشنز"، المنظمة لنزال باركر، النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وأنه "لن يتم تقديم أي تعليقات إضافية" في الوقت الحالي. ومن غير الواضح كيف دخلت المادة إلى جسم باركر، رغم أن آثار "بنزويلكونين" – وهو ناتج أيض الكوكايين – لا تبقى عادة في البول إلا لنحو أربعة أيام، ما يرجح أن التعرض للمخدر كان خلال أسبوع النزال. ورغم أن الكوكايين ليس من العقاقير المعززة للأداء، إلا أن استخدامه محظور تماما خلال فترات "المنافسة"، وقد يؤدي إلى الإيقاف لمدة تصل إلى عامين، مع إحالة النتائج الآن إلى وكالة مكافحة المنشطات في
المملكة
المتحدة ومجلس مراقبة الملاكمة البريطاني للنظر في أي عقوبات محتملة.
ويستعيد الوسط الرياضي حالة سابقة مشابهة حين مُنع الملاكم البريطاني ليام كاميرون عام 2018 من مزاولة اللعبة لمدة أربع سنوات بعد ثبوت وجود مادة "البنزويل إكجونين" المرتبطة بالكوكايين في فحصه، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفة. ويُذكر أن باركر، المولود في أوكلاند، انتقل مع عائلته إلى أيرلندا ليكون أقرب إلى مدربه آندي لي ومعسكره في دبلن، وكان قد توّج بلقب منظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل عام 2016 بعد فوزه على آندي رويز، وفاز في 36 من أصل 40 نزالا احترافيا خاضها حتى الآن. (ميترو)
مواضيع ذات صلة
طائرات مسيّرة تشل مطار ميونخ وتربك سفر 3 آلاف راكب
Lebanon 24
طائرات مسيّرة تشل مطار ميونخ وتربك سفر 3 آلاف راكب
16/11/2025 01:36:43
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباه بوجود مسيّرات يربك حركة الطيران في شمال النرويج
Lebanon 24
اشتباه بوجود مسيّرات يربك حركة الطيران في شمال النرويج
16/11/2025 01:36:43
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم جونغ يشرف على اختبار طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
كيم جونغ يشرف على اختبار طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي
16/11/2025 01:36:43
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
16/11/2025 01:36:43
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطاني
الكشف عن
المملكة
الرياض
رياضي
كونين
أخبار
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
Lebanon 24
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
16:53 | 2025-11-15
15/11/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاع برشلونة في ورطة.. أرقام هانز فليك تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
دفاع برشلونة في ورطة.. أرقام هانز فليك تدق ناقوس الخطر
16:40 | 2025-11-15
15/11/2025 04:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يتحرك لتجديد عقد ميندي
Lebanon 24
الأهلي يتحرك لتجديد عقد ميندي
16:17 | 2025-11-15
15/11/2025 04:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في عمر 37… هل يعيش ليفا موسمه الأخير مع برشلونة؟
Lebanon 24
في عمر 37… هل يعيش ليفا موسمه الأخير مع برشلونة؟
16:00 | 2025-11-15
15/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل يعرقل بلجيكا.. حارس كازاخستان يؤجل الحسم
Lebanon 24
تعادل يعرقل بلجيكا.. حارس كازاخستان يؤجل الحسم
14:53 | 2025-11-15
15/11/2025 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
01:30 | 2025-11-15
15/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:53 | 2025-11-15
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
16:40 | 2025-11-15
دفاع برشلونة في ورطة.. أرقام هانز فليك تدق ناقوس الخطر
16:17 | 2025-11-15
الأهلي يتحرك لتجديد عقد ميندي
16:00 | 2025-11-15
في عمر 37… هل يعيش ليفا موسمه الأخير مع برشلونة؟
14:53 | 2025-11-15
تعادل يعرقل بلجيكا.. حارس كازاخستان يؤجل الحسم
14:49 | 2025-11-15
خشية الغياب عن افتتاح مونديال 2026.. استئناف برتغالي لإنقاذ رونالدو
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24