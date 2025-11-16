مبابي تحت نار الانتقادات

Advertisement

جيروم روثين، لاعب فرنسا وباريس السابق، كان الأشد لهجة، إذ لمح إلى أن مبابي حصل على فترة راحة إضافية لا يحظى بها غيره، مشككًا في طبيعة إصابته ومعتبراً أن غيابه أثار أجواء من الجدل داخل معسكر المنتخب. في المقابل، تصدّى بوتي، بطل مونديال 1998 ويورو 2000، لهذه الانتقادات، مؤكداً أن مبابي لم يُعامَل خارج الأطر الطبيعية، وأنه من غير المقبول استهداف قائد المنتخب بهذه الطريقة، خاصة أنه سجّل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في آخر 6 مباريات مع الديكة، ووصل مؤخراً إلى حاجز 400 هدف في مسيرته.وتأتي هذه الصغيرة فيما تعيش فرنسا مرحلة نتائج مثالية في التصفيات، إذ فازت في جميع المباريات التي شارك فيها مبابي، بينما تعثرت بالتعادل 2–2 أمام آيسلندا في اللقاء غاب عنه مهاجم ، في استمرار لدوره الحاسم مع منتخب وصل إلى نهائي مونديال 2022 وتُوّج باللقب في 2018. (ارم)