مبابي تحت نار الانتقادات

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:00
يواجه كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، موجة ضغط وانتقادات متصاعدة قبل ساعات من مباراة الديكة "الشكلية" أمام أذربيجان، بعدما تقرر استبعاده عن اللقاء الختامي لتصفيات كأس العالم 2026 بداعي التهاب في الكاحل الأيمن. غياب نجم ريال مدريد، الذي قاد فرنسا لحسم بطاقة التأهل بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات ضمن المجموعة الرابعة، اعتبره البعض "معاملة خاصة" لا تُمنح لبقية اللاعبين.
جيروم روثين، لاعب فرنسا وباريس سان جيرمان السابق، كان الأشد لهجة، إذ لمح إلى أن مبابي حصل على فترة راحة إضافية لا يحظى بها غيره، مشككًا في طبيعة إصابته ومعتبراً أن غيابه أثار أجواء من الجدل داخل معسكر المنتخب. في المقابل، تصدّى إيمانويل بوتي، بطل مونديال 1998 ويورو 2000، لهذه الانتقادات، مؤكداً أن مبابي لم يُعامَل خارج الأطر الطبيعية، وأنه من غير المقبول استهداف قائد المنتخب بهذه الطريقة، خاصة أنه سجّل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في آخر 6 مباريات مع الديكة، ووصل مؤخراً إلى حاجز 400 هدف في مسيرته.

وتأتي هذه العاصفة الصغيرة فيما تعيش فرنسا مرحلة نتائج مثالية في التصفيات، إذ فازت في جميع المباريات التي شارك فيها مبابي، بينما تعثرت بالتعادل 2–2 أمام آيسلندا في اللقاء الوحيد الذي غاب عنه مهاجم ريال مدريد، في استمرار لدوره الحاسم مع منتخب وصل إلى نهائي مونديال 2022 وتُوّج باللقب في 2018. (ارم)
