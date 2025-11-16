22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مبابي تحت نار الانتقادات
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه
كيليان مبابي
، قائد منتخب
فرنسا
، موجة ضغط وانتقادات متصاعدة قبل ساعات من مباراة الديكة "الشكلية" أمام أذربيجان، بعدما تقرر استبعاده عن اللقاء الختامي لتصفيات
كأس العالم
2026 بداعي التهاب في الكاحل الأيمن. غياب نجم
ريال مدريد
، الذي قاد فرنسا لحسم بطاقة التأهل بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات ضمن المجموعة الرابعة، اعتبره البعض "معاملة خاصة" لا تُمنح لبقية اللاعبين.
Advertisement
جيروم روثين، لاعب فرنسا وباريس
سان جيرمان
السابق، كان الأشد لهجة، إذ لمح إلى أن مبابي حصل على فترة راحة إضافية لا يحظى بها غيره، مشككًا في طبيعة إصابته ومعتبراً أن غيابه أثار أجواء من الجدل داخل معسكر المنتخب. في المقابل، تصدّى
إيمانويل
بوتي، بطل مونديال 1998 ويورو 2000، لهذه الانتقادات، مؤكداً أن مبابي لم يُعامَل خارج الأطر الطبيعية، وأنه من غير المقبول استهداف قائد المنتخب بهذه الطريقة، خاصة أنه سجّل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في آخر 6 مباريات مع الديكة، ووصل مؤخراً إلى حاجز 400 هدف في مسيرته.
وتأتي هذه
العاصفة
الصغيرة فيما تعيش فرنسا مرحلة نتائج مثالية في التصفيات، إذ فازت في جميع المباريات التي شارك فيها مبابي، بينما تعثرت بالتعادل 2–2 أمام آيسلندا في اللقاء
الوحيد الذي
غاب عنه مهاجم
ريال
مدريد
، في استمرار لدوره الحاسم مع منتخب وصل إلى نهائي مونديال 2022 وتُوّج باللقب في 2018. (ارم)
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
16/11/2025 14:48:51
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
براك أخرج الى العلن الانتقادات والتهديدات الاميركية وكباش مرتقب بين سلام و"حزب الله" الخميس
Lebanon 24
براك أخرج الى العلن الانتقادات والتهديدات الاميركية وكباش مرتقب بين سلام و"حزب الله" الخميس
16/11/2025 14:48:51
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي
Lebanon 24
"أ.ف.ب": إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي
16/11/2025 14:48:51
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
Lebanon 24
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
16/11/2025 14:48:51
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
الوحيد الذي
كأس العالم
سان جيرمان
ريال مدريد
إيمانويل
العاصفة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
Lebanon 24
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
06:21 | 2025-11-16
16/11/2025 06:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
04:54 | 2025-11-16
16/11/2025 04:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كامافينغا قبل باليبا.. لماذا يجب على يونايتد إحياء حلم منتصف الملعب؟
Lebanon 24
كامافينغا قبل باليبا.. لماذا يجب على يونايتد إحياء حلم منتصف الملعب؟
03:12 | 2025-11-16
16/11/2025 03:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
Lebanon 24
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
02:39 | 2025-11-16
16/11/2025 02:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
Lebanon 24
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
01:16 | 2025-11-16
16/11/2025 01:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:21 | 2025-11-16
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
04:54 | 2025-11-16
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
03:12 | 2025-11-16
كامافينغا قبل باليبا.. لماذا يجب على يونايتد إحياء حلم منتصف الملعب؟
02:39 | 2025-11-16
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
01:16 | 2025-11-16
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
01:10 | 2025-11-16
إسلام ماخاتشيف يهزم جاك ديلا مادالينا ليصبح بطلًا مزدوجًا في UFC 322
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 14:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24