غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:10
سيغيب ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو، عن المباراة الحاسمة أمام جامايكا الثلاثاء ضمن تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم، نتيجة ظروف عائلية.
وبإمكان كوراساو، الجزيرة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، أن تضمن تأهلها التاريخي الأول إلى كأس العالم في حال خرجت بالتعادل من مباراة جامايكا، إلا أن المدرب الهولندي المخضرم (78 عاماً) لن يكون متواجداً على مقاعد البدلاء.


وقال أدفوكات لمجلة "فوتبال إنترناشيونال" الهولندية: "إنه قرار صعب للغاية أن أضطر لمغادرة الأولاد، لقد اتخذت القرار بقلب مثقل، لكن العائلة أهم من كرة القدم".


وأضاف: "من هولندا سأبقى على اتصال وثيق جداً بالجهاز الفني ولدي ثقة كاملة بالفريق".


وأبدى مسؤولو كرة القدم في كوراساو تفهمهم للموقف، حيث قال رئيس الاتحاد جيلبرت مارتينا عبر منصات التواصل الاجتماعي "الاتحاد بالكامل يدعمه تماماً". (العربية) 
