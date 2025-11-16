غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟

Advertisement

وبإمكان كوراساو، الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، أن تضمن تأهلها التاريخي الأول إلى في حال خرجت بالتعادل من مباراة جامايكا، إلا أن المدرب المخضرم (78 عاماً) لن يكون متواجداً على مقاعد البدلاء.وقال أدفوكات لمجلة "فوتبال إنترناشيونال" : "إنه قرار صعب للغاية أن أضطر لمغادرة الأولاد، لقد اتخذت القرار بقلب مثقل، لكن العائلة أهم من ".وأضاف: "من سأبقى على اتصال وثيق جداً بالجهاز الفني ولدي ثقة كاملة بالفريق".وأبدى مسؤولو كرة القدم في كوراساو تفهمهم للموقف، حيث قال جيلبرت مارتينا عبر منصات التواصل الاجتماعي "الاتحاد بالكامل يدعمه تماماً". (العربية)