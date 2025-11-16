18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم
Lebanon 24
16-11-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم منتخب
البرتغال
تأهله إلى نهائيات
كأس العالم
2026 بعد فوز ساحق على ضيفه منتخب
أرمينيا
بنتيجة 9-1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية.
Advertisement
ورفع المنتخب
البرتغالي
رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، متقدماً بثلاث نقاط على إيرلندا، بينما تجمّد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.
وجاء الفوز الكبير رغم غياب القائد
كريستيانو رونالدو
بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة أمام إيرلندا. ورغم عدم مشاركته، فإن التأهل إلى المونديال يمنح النجم البرتغالي فرصة خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في محاولة لإنهاء مسيرته برفع الكأس الأغلى.
مواضيع ذات صلة
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
Lebanon 24
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
16/11/2025 21:53:41
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
Lebanon 24
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
16/11/2025 21:53:41
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
16/11/2025 21:53:41
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ولدت أساطير الكرة من كأس العالم تحت 17 عامًا؟
Lebanon 24
كيف ولدت أساطير الكرة من كأس العالم تحت 17 عامًا؟
16/11/2025 21:53:41
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالي
يوم الأحد
الأوروبي
البرتغال
أرمينيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
Lebanon 24
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
14:45 | 2025-11-16
16/11/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
12:29 | 2025-11-16
16/11/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
10:10 | 2025-11-16
16/11/2025 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
Lebanon 24
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
06:21 | 2025-11-16
16/11/2025 06:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
04:54 | 2025-11-16
16/11/2025 04:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:45 | 2025-11-16
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
12:29 | 2025-11-16
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
10:10 | 2025-11-16
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
06:21 | 2025-11-16
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
04:54 | 2025-11-16
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
04:00 | 2025-11-16
مبابي تحت نار الانتقادات
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24