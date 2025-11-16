9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم

Advertisement

حسم منتخب تأهله إلى نهائيات 2026 بعد فوز ساحق على ضيفه منتخب بنتيجة 9-1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية.ورفع المنتخب رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، متقدماً بثلاث نقاط على إيرلندا، بينما تجمّد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.وجاء الفوز الكبير رغم غياب القائد بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة أمام إيرلندا. ورغم عدم مشاركته، فإن التأهل إلى المونديال يمنح النجم البرتغالي فرصة خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في محاولة لإنهاء مسيرته برفع الكأس الأغلى.