Advertisement

رياضة

9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم

Lebanon 24
16-11-2025 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1442938-638989166513087378.jpeg
Doc-P-1442938-638989166513087378.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسم منتخب البرتغال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز ساحق على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة 9-1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية.
Advertisement

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، متقدماً بثلاث نقاط على إيرلندا، بينما تجمّد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وجاء الفوز الكبير رغم غياب القائد كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة أمام إيرلندا. ورغم عدم مشاركته، فإن التأهل إلى المونديال يمنح النجم البرتغالي فرصة خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في محاولة لإنهاء مسيرته برفع الكأس الأغلى.
مواضيع ذات صلة
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
16/11/2025 21:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
lebanon 24
16/11/2025 21:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
lebanon 24
16/11/2025 21:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ولدت أساطير الكرة من كأس العالم تحت 17 عامًا؟
lebanon 24
16/11/2025 21:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

البرتغالي

يوم الأحد

الأوروبي

البرتغال

أرمينيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:45 | 2025-11-16
12:29 | 2025-11-16
10:10 | 2025-11-16
06:21 | 2025-11-16
04:54 | 2025-11-16
04:00 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24