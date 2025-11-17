23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"كنت أبكي في الحمام".. محمد صلاح يكشف: فكرت بالعودة الى مصر
Lebanon 24
17-11-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف جناح الفريق الأول
لكرة القدم
بنادي
ليفربول
الإنكليزي والمنتخب
المصري محمد
صلاح أنه واجه تحديات وصعوبات كثيرة حين بدأ رحلته الاحترافية في الدوري السويسري.
Advertisement
وقال صلاح في حوار تلفزيوني مساء أمس الأحد، مع مجدي يعقوب، جراح القلب المصري الشهير، على قناة "أون سبورت"
المصرية
إنه واجه تحديات كبيرة تتمثل في اختلاف الثقافات والعادات، وفكر في العودة إلى مصر.
وكشف صلاح عن معاناته في البدايات قائلا: "كنت أخشى الرد على المدربين حتى لا أتعرض للعقاب أو الجلوس على الدكة. أحيانا كنت أبكي في الحمام. كل ما أردته هو الوصول إلى حلمي".
كما أوضح أنه بدأ حياته في
كرة القدم
مثل أي طفل يمارس
الكرة
في الشارع بقرية نجريج في الغربية، وبعدها توجه إلى الأندية حتى بدأت رحلته الاحترافية في "المقاولون" ثم "بازل السويسري".
وأضاف قائلاً: "حين كنت صغيراً كان حلمي أن أكون لاعب كرة مشهوراً مثل محمود
الخطيب
وحسن شحاتة.. هم الأساطير والأيقونات بالنسبة لي".
إلى ذلك، أشار إلى أنه فكر في البداية العودة إلى مصر واللعب مع الأهلي أو الزمالك وأن يكون نجماً، لكنه "تحدى نفسه وغير تفكيره وأصر على استكمال تجربته والتعايش مع الواقع وتعلم الثقافة وتغيير نمط حياته".
مواضيع ذات صلة
"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح
Lebanon 24
"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح
17/11/2025 12:19:50
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
Lebanon 24
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
17/11/2025 12:19:50
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يمنح ترامب "حمامة من ذهب"
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يمنح ترامب "حمامة من ذهب"
17/11/2025 12:19:50
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
17/11/2025 12:19:50
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المصري محمد
لكرة القدم
محمد صلاح
كرة القدم
ليفربول
إنكليزي
المصرية
الخطيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
Lebanon 24
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
04:19 | 2025-11-17
17/11/2025 04:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة بعد 28 عاماً... هالاند يقود النرويج إلى كأس العالم
Lebanon 24
لأول مرة بعد 28 عاماً... هالاند يقود النرويج إلى كأس العالم
02:00 | 2025-11-17
17/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية
Lebanon 24
"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية
00:10 | 2025-11-17
17/11/2025 12:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة
Lebanon 24
إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة
23:00 | 2025-11-16
16/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
Lebanon 24
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
14:45 | 2025-11-16
16/11/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:19 | 2025-11-17
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
02:00 | 2025-11-17
لأول مرة بعد 28 عاماً... هالاند يقود النرويج إلى كأس العالم
00:10 | 2025-11-17
"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية
23:00 | 2025-11-16
إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة
14:45 | 2025-11-16
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
11:59 | 2025-11-16
9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 12:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24