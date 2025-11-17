"كنت أبكي في الحمام".. محمد صلاح يكشف: فكرت بالعودة الى مصر



كشف جناح الفريق الأول بنادي الإنكليزي والمنتخب صلاح أنه واجه تحديات وصعوبات كثيرة حين بدأ رحلته الاحترافية في الدوري السويسري.وقال صلاح في حوار تلفزيوني مساء أمس الأحد، مع مجدي يعقوب، جراح القلب المصري الشهير، على قناة "أون سبورت" إنه واجه تحديات كبيرة تتمثل في اختلاف الثقافات والعادات، وفكر في العودة إلى مصر.

وكشف صلاح عن معاناته في البدايات قائلا: "كنت أخشى الرد على المدربين حتى لا أتعرض للعقاب أو الجلوس على الدكة. أحيانا كنت أبكي في الحمام. كل ما أردته هو الوصول إلى حلمي".



كما أوضح أنه بدأ حياته في مثل أي طفل يمارس في الشارع بقرية نجريج في الغربية، وبعدها توجه إلى الأندية حتى بدأت رحلته الاحترافية في "المقاولون" ثم "بازل السويسري".



وأضاف قائلاً: "حين كنت صغيراً كان حلمي أن أكون لاعب كرة مشهوراً مثل محمود وحسن شحاتة.. هم الأساطير والأيقونات بالنسبة لي".



إلى ذلك، أشار إلى أنه فكر في البداية العودة إلى مصر واللعب مع الأهلي أو الزمالك وأن يكون نجماً، لكنه "تحدى نفسه وغير تفكيره وأصر على استكمال تجربته والتعايش مع الواقع وتعلم الثقافة وتغيير نمط حياته".