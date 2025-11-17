Advertisement

رياضة

من بينها 7 عربية.. إليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال 2026

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:00
حسمت 32 دولة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بين 11 حزيران و19 تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتمكنت 7 منتخبات عربية من انتزاع بطاقة العبور إلى المونديال، وهي: الأردن، قطر، السعودية، المغرب، تونس، مصر، والجزائر، بينما لا يزال العراق والإمارات يمتلكان فرصة للوصول عبر الملحق.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في مونديال 2026 عبر التصفيات:

آسيا (8): اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

إفريقيا (9): المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار (ساحل العاج).

أوروبا (5): إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج.

إضافة إلى الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، أمريكا، كندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، وأصبح بعد ذلك توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:

أوروبا: 16 مقعدا.

إفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد للمستضيفين (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك).

أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد + مقعد عبر الملحق العالمي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24