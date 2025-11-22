Advertisement

رياضة

بنزيما يعيد الاتحاد إلى سكة الانتصارات… ويخطف إشادة عالمية

Lebanon 24
22-11-2025 | 16:00
حصد الفرنسي كريم بنزيما إشادة واسعة من الصحف والمواقع العالمية بعد الدور الحاسم الذي قدّمه في فوز الاتحاد على الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي.
 وكان الاتحاد قد خرج بانتصار مهم بنتيجة 2-1 مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بعدما افتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 24 وأظهر حضوراً لافتاً طوال المباراة، لينال في نهايتها جائزة رجل اللقاء.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بنزيما أعاد الحياة للاتحاد، معتبرة أن هدفه في شباك الرياض شكّل متنفساً لفريق كونسيساو في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها، واصفة الفوز بأنه "نسمة هواء نقي" رغم ابتعاد الفريق عن الصدارة.
أما صحيفة آس فوصفت الانتصار بأنه محطة مهمة لتجاوز الأزمة، مشيرة إلى أن رأسية بنزيما "الرائعة" منحت الاتحاد ما كان يحتاجه.

وفي السياق نفسه، كتب Goal France أن النجم الفرنسي يواصل كتابة التاريخ، بعدما وصل إلى 50 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح رابع أفضل هدّاف للاتحاد في تاريخ المسابقة. بينما أشار موقع Diario Panorama إلى أن بنزيما أنهى سلسلة من ست مباريات دون فوز، بعدما قاد فريقه إلى انتصار ثمين في الجولة التاسعة.

ووصل بنزيما إلى 50 مساهمة تهديفية بقميص الاتحاد في الدوري السعودي، بواقع 34 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 56 مباراة. أما في الموسم الحالي، فشارك في 6 مباريات بمجموع 529 دقيقة، وسجّل خلالها 4 أهداف.

ويأتي هذا الفوز فيما يحتل الاتحاد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين مقابل 3 خسائر.
 
