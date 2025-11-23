27
أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات
ألمح
تشابي
ألونسو، مدرب
ريال مدريد
، إلى أن دور ترينت ألكسندر-أرنولد في الفريق مرشّح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، بعد أن استغلّ الدولي الإنكليزي فترة التوقف الدولي للعمل على رفع جاهزيته البدنية.
اللاعب البالغ 27 عامًا، الذي انتقل من
ليفربول
إلى النادي الملكي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي، لم يبدأ سوى مباراتين في
الدوري الإسباني
حتى الآن، لكن مشاركته أمام إلتشي الأحد باتت مطروحة بقوة.
ألونسو أوضح في مؤتمره الصحفي أن الجهاز الفني عمل مع ألكسندر-أرنولد "جماعيًا وفرديًا" خلال فترة التوقف، مؤكدًا أن تحسّن حالته البدنية يمنح
ريال
مدريد
"خيارات أكثر" في الجهة اليمنى دفاعيًا، في ظل غياب داني كارفاخال وإمكانية الاستعانة بأسماء أخرى مثل فيدي
فالفيردي
وميليتاو وراؤول أسينسيو في هذا المركز.
ورغم الانتقادات التي طالت الأداء الهجومي للفريق في آخر مباراتين أمام ليفربول ورايو فاليكانو، شدّد ألونسو على أن أزمة التسجيل "ليست مشكلة مبابي وحده بل مسؤولية جماعية"، متوقعًا عودة الأهداف قريبًا. في المقابل، طمأن المدرب جماهير ريال مدريد بشأن الوضع الدفاعي بعدما أشار إلى اقتراب عودة أنطونيو روديغر، في حين ستُدار إصابة إيدر ميليتاو بحذر في الأسابيع المقبلة.
