Advertisement

رياضة

أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1445626-638994522665131829.png
Doc-P-1445626-638994522665131829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألمح تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إلى أن دور ترينت ألكسندر-أرنولد في الفريق مرشّح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، بعد أن استغلّ الدولي الإنكليزي فترة التوقف الدولي للعمل على رفع جاهزيته البدنية. 
Advertisement

اللاعب البالغ 27 عامًا، الذي انتقل من ليفربول إلى النادي الملكي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي، لم يبدأ سوى مباراتين في الدوري الإسباني حتى الآن، لكن مشاركته أمام إلتشي الأحد باتت مطروحة بقوة.

ألونسو أوضح في مؤتمره الصحفي أن الجهاز الفني عمل مع ألكسندر-أرنولد "جماعيًا وفرديًا" خلال فترة التوقف، مؤكدًا أن تحسّن حالته البدنية يمنح ريال مدريد "خيارات أكثر" في الجهة اليمنى دفاعيًا، في ظل غياب داني كارفاخال وإمكانية الاستعانة بأسماء أخرى مثل فيدي فالفيردي وميليتاو وراؤول أسينسيو في هذا المركز.

ورغم الانتقادات التي طالت الأداء الهجومي للفريق في آخر مباراتين أمام ليفربول ورايو فاليكانو، شدّد ألونسو على أن أزمة التسجيل "ليست مشكلة مبابي وحده بل مسؤولية جماعية"، متوقعًا عودة الأهداف قريبًا. في المقابل، طمأن المدرب جماهير ريال مدريد بشأن الوضع الدفاعي بعدما أشار إلى اقتراب عودة أنطونيو روديغر، في حين ستُدار إصابة إيدر ميليتاو بحذر في الأسابيع المقبلة.
 
مواضيع ذات صلة
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
lebanon 24
23/11/2025 11:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
lebanon 24
23/11/2025 11:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل ريال مدريد بعد الكلاسيكو
lebanon 24
23/11/2025 11:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهميشه.. نجم ريال مدريد يوافق على الرحيل
lebanon 24
23/11/2025 11:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

فالفيردي

ليفربول

إنكليزي

فيردي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:12 | 2025-11-23
01:30 | 2025-11-23
01:00 | 2025-11-23
00:30 | 2025-11-23
00:00 | 2025-11-23
23:30 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24