أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات

ألمح ألونسو، مدرب ، إلى أن دور ترينت ألكسندر-أرنولد في الفريق مرشّح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، بعد أن استغلّ الدولي الإنكليزي فترة التوقف الدولي للعمل على رفع جاهزيته البدنية.اللاعب البالغ 27 عامًا، الذي انتقل من إلى النادي الملكي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي، لم يبدأ سوى مباراتين في حتى الآن، لكن مشاركته أمام إلتشي الأحد باتت مطروحة بقوة.ألونسو أوضح في مؤتمره الصحفي أن الجهاز الفني عمل مع ألكسندر-أرنولد "جماعيًا وفرديًا" خلال فترة التوقف، مؤكدًا أن تحسّن حالته البدنية يمنح "خيارات أكثر" في الجهة اليمنى دفاعيًا، في ظل غياب داني كارفاخال وإمكانية الاستعانة بأسماء أخرى مثل فيدي وميليتاو وراؤول أسينسيو في هذا المركز.ورغم الانتقادات التي طالت الأداء الهجومي للفريق في آخر مباراتين أمام ليفربول ورايو فاليكانو، شدّد ألونسو على أن أزمة التسجيل "ليست مشكلة مبابي وحده بل مسؤولية جماعية"، متوقعًا عودة الأهداف قريبًا. في المقابل، طمأن المدرب جماهير ريال مدريد بشأن الوضع الدفاعي بعدما أشار إلى اقتراب عودة أنطونيو روديغر، في حين ستُدار إصابة إيدر ميليتاو بحذر في الأسابيع المقبلة.