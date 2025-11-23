22
نشاط رياضي–بيئي في فيع احتفالًا بالاستقلال
Lebanon 24
23-11-2025
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت جمعية "كلّنا أهل" برئاسة النائب أديب عبد المسيح نشاطًا رياضيًا–بيئيًا بعنوان “كلّنا أهل
الاستقلال
– Koura Bike” في بلدة فيع، بالتعاون مع جمعيّة Social Way وBike Tripoli ومؤسسة Gravity، واتخذت ساحة البلدة مركزًا لانطلاق الفعاليات.
شارك في النشاط إلى جانب عبد المسيح،
رئيس اتحاد
بلديات الكورة المهندس مالك فارس، ورئيس بلدية فيع عصام حيدر وعدد من رؤساء البلديات والأهالي، وواكب النائب المشاركين على الدراجة الهوائية طوال المسار.
وانطلقت الفعالية برفع
العلم
اللبناني في وسط البلدة على وقع النشيد الوطني، قبل أن يجوب الدراجون المسار في أجواء رياضية وحماسية، ترافقت مع نشاطات ترفيهية وفنية في الساحة. وأكدت الكلمات التي ألقيت باسم بلدية فيع والجمعيات المشاركة وعبد المسيح "أهمية ربط الرياضة بالبيئة وبمناسبة الاستقلال"، فيما شكرت جمعية "كلّنا أهل" بلدية فيع والبلديات التي مر بها المسار على دعمها، وختم عبد المسيح مهنئًا اللبنانيين بعيد الاستقلال. (الوكالة الوطنية للإعلام)
