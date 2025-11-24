رونالدو والأهداف من ركلات مقصية.. قصة إصرار لا تنتهي

النجم كريستيانو رونالدو يباغت الجميع في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفًا بمقصية رائعة.#النصر (4-1) #الخليج pic.twitter.com/7gJbJ84YB9
— الشرق رياضة (@AsharqSports) November 23, 2025
النجم كريستيانو رونالدو يباغت الجميع في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفًا بمقصية رائعة.#النصر (4-1) #الخليج pic.twitter.com/7gJbJ84YB9
THREAD: Cristiano Ronaldo Champions League moments 🔥
👏 The night Juventus Stadium rose to applaud @Cristiano's unbelievable bicycle kick...#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/Tfh3dEe45d
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2021
THREAD: Cristiano Ronaldo Champions League moments 🔥
👏 The night Juventus Stadium rose to applaud @Cristiano's unbelievable bicycle kick...#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/Tfh3dEe45d
🇵🇹🚲 Cristiano Ronaldo's bicycle kick goal vs Poland! 🤩
pic.twitter.com/uLvqM1Qc6d
— CentreGoals. (@centregoals) November 16, 2024
🇵🇹🚲 Cristiano Ronaldo's bicycle kick goal vs Poland! 🤩
pic.twitter.com/uLvqM1Qc6d