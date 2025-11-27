أليغري يتوقع غياب بولسيتش عن مباراة لاتسيو

Advertisement

وأشار أليغري إلى احتمال غياب اللاعب الأميركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل يومين من المباراة المقبلة للفريق.وأضاف مدرب ميلان: من الصعب أن يلحق بولسيتش بالمباراة، لكن يمكن لأي شيء أن يحدث بين .وطمأن مدرب ميلان الجماهير على حالة لاعبين آخرين، قائلا: سالميكرز في حالة جيدة ويجب أن يكون خيمنيز جاهزاً للعودة إلينا الأسبوع المقبل، والجميع هنا في حالة جيدة.وتعافى بولسيتش مؤخراً من إصابة تعرض لها في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي في تشرين الأول.