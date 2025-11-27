Advertisement

رياضة

أليغري يتوقع غياب بولسيتش عن مباراة لاتسيو

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1447801-638998860549395043.webp
Doc-P-1447801-638998860549395043.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق ميلان، أن كريستيان بولسيتش من المرجح أن يغيب عن مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي، المقررة يوم السبت.
Advertisement


وأشار أليغري إلى احتمال غياب اللاعب الأميركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل يومين من المباراة المقبلة للفريق.


وأضاف مدرب ميلان: من الصعب أن يلحق بولسيتش بالمباراة، لكن يمكن لأي شيء أن يحدث بين يوم وليلة.


وطمأن مدرب ميلان الجماهير على حالة لاعبين آخرين، قائلا: سالميكرز في حالة جيدة ويجب أن يكون خيمنيز جاهزاً للعودة إلينا الأسبوع المقبل، والجميع هنا في حالة جيدة.


وتعافى بولسيتش مؤخراً من إصابة تعرض لها في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي في تشرين الأول.
مواضيع ذات صلة
مباراة ليفربول ـ أستون فيلا.. محلل رياضي يتوقع عودة تاريخية لمحمد صلاح!
lebanon 24
28/11/2025 03:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
lebanon 24
28/11/2025 03:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
lebanon 24
28/11/2025 03:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
lebanon 24
28/11/2025 03:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيان بولسيتش

الدوري الإيطالي

المدير الفني

كريستيان بو

يوم وليلة

الإيطالي

الصحاف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:20 | 2025-11-27
06:47 | 2025-11-27
04:28 | 2025-11-27
04:00 | 2025-11-27
00:47 | 2025-11-27
23:00 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24