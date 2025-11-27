20
رياضة
أليغري يتوقع غياب بولسيتش عن مباراة لاتسيو
Lebanon 24
27-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح ماسيمليانو
أليغري
،
المدير الفني
لفريق
ميلان
، أن
كريستيان بولسيتش
من المرجح أن يغيب عن مواجهة
لاتسيو
في
الدوري الإيطالي
، المقررة يوم السبت.
وأشار أليغري إلى احتمال غياب اللاعب الأميركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل يومين من المباراة المقبلة للفريق.
وأضاف مدرب ميلان: من الصعب أن يلحق بولسيتش بالمباراة، لكن يمكن لأي شيء أن يحدث بين
يوم وليلة
.
وطمأن مدرب ميلان الجماهير على حالة لاعبين آخرين، قائلا: سالميكرز في حالة جيدة ويجب أن يكون خيمنيز جاهزاً للعودة إلينا الأسبوع المقبل، والجميع هنا في حالة جيدة.
وتعافى بولسيتش مؤخراً من إصابة تعرض لها في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي في تشرين الأول.
