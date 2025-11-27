الأهلي يتطلع لنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي في دوري الأبطال

أكد الدنماركي ييس توروب، مدرب أن فريقه يركز على التعامل بجدية مع الضغوط قبل مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال ، والمقررة في الرباط.

وقال توروب في خلال مؤتمر صحافي إن «المباريات الكبيرة تكون دائمًا مليئة بالضغوط، ونحن نعمل على إدارتها بالشكل الذي يمنحنا أفضل فرصة لتحقيق الفوز». وأضاف: «الضغوط جزء طبيعي من ، وتركيزي ينصب على كيفية مواجهة الفريق لها فقط».

وتابع توروب أن هدفه الدائم هو تطوير الأداء، مشيرًا إلى أنه يحترم المنافس ويدرسه جيدًا، «لكن الأهم هو ظهور الأهلي بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه في البطولة». كما نوّه إلى أن الفريق قدم أداء قويًا أمام القبائل، وأنه يسعى للبناء على ذلك وتقديم مباراة كبيرة أمام الجيش الملكي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار توروب إلى أن الأهلي خاض تدريبه الأول في الرباط على ملعب يتمتع بجودة عالية وتجهيز ممتاز.