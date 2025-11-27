Advertisement

رياضة

الأهلي يتطلع لنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي في دوري الأبطال

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1447807-638998870289885547.webp
Doc-P-1447807-638998870289885547.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي المصري أن فريقه يركز على التعامل بجدية مع الضغوط قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقررة في الرباط. 

وقال توروب في خلال مؤتمر صحافي إن «المباريات الكبيرة تكون دائمًا مليئة بالضغوط، ونحن نعمل على إدارتها بالشكل الذي يمنحنا أفضل فرصة لتحقيق الفوز». وأضاف: «الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، وتركيزي ينصب على كيفية مواجهة الفريق لها فقط».

وتابع توروب أن هدفه الدائم هو تطوير الأداء، مشيرًا إلى أنه يحترم المنافس ويدرسه جيدًا، «لكن الأهم هو ظهور الأهلي بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه في البطولة». كما نوّه إلى أن الفريق قدم أداء قويًا أمام شبيبة القبائل، وأنه يسعى للبناء على ذلك وتقديم مباراة كبيرة أمام الجيش الملكي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار توروب إلى أن الأهلي خاض تدريبه الأول في الرباط على ملعب يتمتع بجودة عالية وتجهيز ممتاز.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
lebanon 24
28/11/2025 07:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
lebanon 24
28/11/2025 07:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: يويفا يكشف قائمة الأهداف الأجمل في دوري الأبطال
lebanon 24
28/11/2025 07:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ
lebanon 24
28/11/2025 07:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الأهلي المصري

دوري الأبطال

كرة القدم

المغربي

أفريقيا

المغرب

شبيبة

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:59 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
13:20 | 2025-11-27
06:47 | 2025-11-27
04:28 | 2025-11-27
04:00 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24