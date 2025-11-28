Advertisement

بين تراجع الأرقام وضغط الجماهير.. أسطورة ليفربول يجدد ثقته بمحمد صلاح

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:43
تلقى اللاعب المصري محمد صلاح دعماً قوياً من أسطورة ليفربول ستيفن وارنوك بعد موجة الانتقادات التي لاحقته بسبب تراجع مستواه، إذ أكد أن النجم المصري لن يقبل بأن تتلاشى مسيرته في "آنفيلد" ويريد الرحيل عن النادي وهو في قمة تألقه، مع بقاء أكثر من 18 شهراً على عقده الحالي.
وارنوك شدد على أن صلاح لا يريد أن يُنظر إلى تمديد عقده كقرار خاطئ بسبب هبوط المستوى، متوقعاً عودته بقوة عندما يكون من حوله على قدر المسؤولية، لافتاً إلى أن أداء الفريق ككل غير جيد رغم التركيز على صلاح واقتراح استبعاده.
 
ويعيش "الريدز" فترة صعبة هذا الموسم، إذ سجل صلاح 5 أهداف فقط في 17 مباراة، فيما حقق فريق آرني سلوت ثلاث انتصارات في آخر 12 مواجهة. (روسيا اليوم)
