بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة

Advertisement

فـ"فيفا" قرر تعليق تنفيذ المباراتين الأخيرتين ووضعهما تحت المراقبة لمدة عام، ما يتيح لرونالدو خوض أول مباراتين للبرتغال في ، على أن يُفعَّل الإيقاف إذا كرر مخالفة مماثلة خلال فترة الاختبار. هذا القرار، وفق " ميل"، قد يدفع لاعبي المنتخبات المنافسة في المباريات التي كان يُفترض أن يغيب عنها رونالدو إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي CAS للطعن في التعليق، خصوصاً أن لوائح الانضباط تشترط غياباً لا يقل عن ثلاث مباريات في حالات الاعتداء الجسدي.وتأهلت البرتغال إلى نهائيات مونديال 2026 للمرة السابعة توالياً والتاسعة في تاريخها، بعد فوزها الكاسح على أرمينيا 9-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، في مباراة غاب عنها رونالدو بسبب الطرد، فيما يستعد لخوض مشاركته السادسة التاريخية في كأس العالم. (روسيا اليوم)