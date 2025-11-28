Advertisement

رياضة

بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1447996-638999251385871035.png
Doc-P-1447996-638999251385871035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يجد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نفسه أمام طعون قانونية قبل مونديال 2026، بعد قراره المثير للجدل بتعليق جزء من عقوبة الإيقاف المفروضة على البرتغالي كريستيانو رونالدو إثر طرده أمام إيرلندا لاعتدائه على دارا أوشيا، والتي كانت تقضي بإيقافه 3 مباريات.
Advertisement

فـ"فيفا" قرر تعليق تنفيذ المباراتين الأخيرتين ووضعهما تحت المراقبة لمدة عام، ما يتيح لرونالدو خوض أول مباراتين للبرتغال في كأس العالم، على أن يُفعَّل الإيقاف إذا كرر مخالفة مماثلة خلال فترة الاختبار. هذا القرار، وفق "ديلي ميل"، قد يدفع لاعبي المنتخبات المنافسة في المباريات التي كان يُفترض أن يغيب عنها رونالدو إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي CAS للطعن في التعليق، خصوصاً أن لوائح الانضباط تشترط غياباً لا يقل عن ثلاث مباريات في حالات الاعتداء الجسدي.

وتأهلت البرتغال إلى نهائيات مونديال 2026 للمرة السابعة توالياً والتاسعة في تاريخها، بعد فوزها الكاسح على أرمينيا 9-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، في مباراة غاب عنها رونالدو بسبب الطرد، فيما يستعد لخوض مشاركته السادسة التاريخية في كأس العالم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست": القوات الأميركية تستعدّ لأوامر هجوم محتملة في الكاريبي
lebanon 24
28/11/2025 14:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر مطّلعة: القوّات الأميركية تستعد لإصدار أوامر هجوم محتملة على فنزويلا
lebanon 24
28/11/2025 14:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تبني "أقوى جيش في أوروبا" استعدادًا لحرب محتملة
lebanon 24
28/11/2025 14:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
lebanon 24
28/11/2025 14:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الاتحاد الدولي لكرة القدم

كريستيانو رونالدو

روسيا اليوم

كأس العالم

لكرة القدم

البرتغالي

كرة القدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:43 | 2025-11-28
02:59 | 2025-11-28
01:38 | 2025-11-28
23:59 | 2025-11-27
23:00 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24