بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة

بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة
Lebanon 24
28-11-2025
|
04:11
A-
A+
قد يجد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" نفسه أمام طعون قانونية قبل مونديال 2026، بعد قراره المثير للجدل بتعليق جزء من عقوبة الإيقاف المفروضة على
البرتغالي كريستيانو رونالدو
إثر طرده أمام إيرلندا لاعتدائه على دارا أوشيا، والتي كانت تقضي بإيقافه 3 مباريات.
فـ"فيفا" قرر تعليق تنفيذ المباراتين الأخيرتين ووضعهما تحت المراقبة لمدة عام، ما يتيح لرونالدو خوض أول مباراتين للبرتغال في
كأس العالم
، على أن يُفعَّل الإيقاف إذا كرر مخالفة مماثلة خلال فترة الاختبار. هذا القرار، وفق "
ديلي
ميل"، قد يدفع لاعبي المنتخبات المنافسة في المباريات التي كان يُفترض أن يغيب عنها رونالدو إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي CAS للطعن في التعليق، خصوصاً أن لوائح الانضباط تشترط غياباً لا يقل عن ثلاث مباريات في حالات الاعتداء الجسدي.
وتأهلت البرتغال إلى نهائيات مونديال 2026 للمرة السابعة توالياً والتاسعة في تاريخها، بعد فوزها الكاسح على أرمينيا 9-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، في مباراة غاب عنها رونالدو بسبب الطرد، فيما يستعد لخوض مشاركته السادسة التاريخية في كأس العالم. (روسيا اليوم)
