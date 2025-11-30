فلامينغو يقتنص مقعد أميركا الجنوبية في مونديال الأندية 2025

Advertisement

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد أطلق النسخة الأولى من مونديال الأندية بحُلّته الجديدة في صيف 2025 بأمريكا، وتوّج بها تشيلسي الإنجليزي على حساب الفرنسي. وتمنح البطولة 12 مقعداً لأوروبا، و6 لأمريكا الجنوبية، و4 لكل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف، إضافة إلى مقعد لأوقيانوسيا وآخر للدولة المضيفة التي لم تُحسم هويتها بعد.وبانضمام فلامنغو، الذي رفع كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً بها، تكتمل قائمة المتأهلين الخمسة حتى الآن: أهلي جدة السعودي (بطل أبطال آسيا 2024-2025)، بيراميدز المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا 2024-2025)، كروز آزول المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024-2025)، سان جيرمان (بطل 2024-2025)، وفلامنغو بطل ليبرتادوريس.