رياضة
فلامينغو يقتنص مقعد أميركا الجنوبية في مونديال الأندية 2025
Lebanon 24
30-11-2025
|
03:57
اقتنص فلامنغو البرازيلي خامس بطاقات التأهل إلى
كأس العالم
للأندية 2029، النسخة الثانية بالنظام الجديد الذي يضم 32 فريقاً، بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب بالميراس بهدف دون رد.
وكان الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا" قد أطلق النسخة الأولى من مونديال الأندية بحُلّته الجديدة في صيف 2025 بأمريكا، وتوّج بها تشيلسي الإنجليزي على حساب
باريس سان جيرمان
الفرنسي. وتمنح البطولة 12 مقعداً لأوروبا، و6 لأمريكا الجنوبية، و4 لكل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف، إضافة إلى مقعد لأوقيانوسيا وآخر للدولة المضيفة التي لم تُحسم هويتها بعد.
وبانضمام فلامنغو، الذي رفع كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً بها، تكتمل قائمة المتأهلين الخمسة حتى الآن: أهلي جدة السعودي (بطل
دوري
أبطال آسيا 2024-2025)، بيراميدز المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا 2024-2025)، كروز آزول المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024-2025)،
باريس
سان جيرمان (بطل
دوري أبطال أوروبا
2024-2025)، وفلامنغو بطل ليبرتادوريس.
