رياضة
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
Lebanon 24
01-12-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يعط
أرني
سلوت
مدرب
ليفربول
الإنكليزي إجابة واضحة حول إمكانية عودة النجم
المصري محمد صلاح
إلى قائمة الفريق الأساسية في الجولة المقبلة أمام سندرلاند وذلك بعدما قرر وضع الهداف الكبير على مقاعد البدلاء خلال فوزه على وست هام
يوم الأحد
بهدفين دون رد، مشيراً إلى أن ذلك كان قراراً "صعباً".
واتخذ سلوت قراراً مثيراً للانتباه قبل بداية مباراة وست هام التي جاءت عقب 3 هزائم متتالية وذلك عندما وضع
صلاح على
مقاعد البدلاء ولم يدفع به خلال المواجهة.
وقال سلوت لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على "بي.بي.سي" عقب الفوز: لعبنا الكثير من المباريات خلال 10 مباريات، أعتقد 4 مواجهات، لكن هؤلاء اللاعبين يتمتعون بجودة عالية.
وتابع: لطالما كان محمد مهماً جداً بالنسبة للنادي وسيبقى كذلك، لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث يوم الأربعاء ضد سندرلاند.
وواصل في تصريحاته: كان قرار استبعاد صلاح صعباً للغاية وأفهم سبب السؤال عنه، لكن لدي العديد من اللاعبين الجيدين، فأحياناً يجلس إيساك على مقاعد البدلاء وأحياناً فيرتز.
وسجل صلاح 4 أهداف فقط في 13 جولة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز خلال الموسم الحالي.
