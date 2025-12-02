22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
Lebanon 24
02-12-2025
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
نادي برشلونة
مراقبة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد
الكريم
(17 عاماً)، لاعب الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاماً، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما نقلته تقارير إسبانية وصحافيّاً أشرف بن عيّاد.
Advertisement
وبرز عبد الكريم في
كأس العالم
للناشئين في قطر، ما وضعه على رادار أندية أوروبية كبرى مثل
بايرن ميونخ
وميلان وأولمبيك ليون. ويبحث
برشلونة
عن مهاجم لتعويض إصابات خط هجوم الفريق الرديف، مع حاجة النادي للاعب يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل.
وتشير المعلومات إلى أنّ برشلونة يدرس ضمّه على سبيل الإعارة، بينما يرغب الأهلي بإدراج خيار شراء في العقد، وسط اهتمام
أوروبي
قد يرفع قيمة اللاعب.
ويرى كشّافو برشلونة أنّ عبد الكريم يمتلك قدرات هجومية واضحة، ويستطيع اللعب كمهاجم صريح أو جناح، ويتمتع بقوة بدنية ولمسة تهديفية، إضافة إلى خبرة دولية مبكرة وهامش تطوّر كبير.
وقد يشكّل انتقاله إلى برشلونة—حتى عبر الإعارة—فرصة بارزة للكرة
المصرية
، في حال نجحت المفاوضات بين الناديين.
(الجزيرة + مواقع إلكترونية)
مواضيع ذات صلة
"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟
Lebanon 24
"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟
02/12/2025 15:26:07
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا خلال زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن تشكل محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام
Lebanon 24
براك: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا خلال زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن تشكل محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام
02/12/2025 15:26:07
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاوضات هادئة بشأن "عقدة المغتربين" وعودة حتميّة للتشريع
Lebanon 24
مُفاوضات هادئة بشأن "عقدة المغتربين" وعودة حتميّة للتشريع
02/12/2025 15:26:07
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك مصري لنزع الذرائع الاسرائيلية والتحذير من الحرب: مفاوضات مباشرة في القاهرة
Lebanon 24
تحرّك مصري لنزع الذرائع الاسرائيلية والتحذير من الحرب: مفاوضات مباشرة في القاهرة
02/12/2025 15:26:07
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
نادي برشلونة
بايرن ميونخ
كأس العالم
الجزيرة
المصرية
الكريم
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
Lebanon 24
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
04:30 | 2025-12-02
02/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب سوري يدخل التاريخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
لاعب سوري يدخل التاريخ.. ما القصة؟
04:03 | 2025-12-02
02/12/2025 04:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز سوريا على تونس بكأس العرب 2025.. هذا ما فعله الشرع (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوز سوريا على تونس بكأس العرب 2025.. هذا ما فعله الشرع (فيديو)
01:19 | 2025-12-02
02/12/2025 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رهاب يلاحق النجم البرازيلي… وحياته الخاصة تعود إلى العناوين
Lebanon 24
رهاب يلاحق النجم البرازيلي… وحياته الخاصة تعود إلى العناوين
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب
Lebanon 24
لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب
16:00 | 2025-12-01
01/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-12-02
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
04:03 | 2025-12-02
لاعب سوري يدخل التاريخ.. ما القصة؟
01:19 | 2025-12-02
بعد فوز سوريا على تونس بكأس العرب 2025.. هذا ما فعله الشرع (فيديو)
23:00 | 2025-12-01
رهاب يلاحق النجم البرازيلي… وحياته الخاصة تعود إلى العناوين
16:00 | 2025-12-01
لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب
13:21 | 2025-12-01
من بيروت 1963 إلى الدوحة 2025… كأس العرب رحلة ستة عقود
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 15:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24