رياضة

مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:54
يواصل نادي برشلونة مراقبة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (17 عاماً)، لاعب الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاماً، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما نقلته تقارير إسبانية وصحافيّاً أشرف بن عيّاد.
وبرز عبد الكريم في كأس العالم للناشئين في قطر، ما وضعه على رادار أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونخ وميلان وأولمبيك ليون. ويبحث برشلونة عن مهاجم لتعويض إصابات خط هجوم الفريق الرديف، مع حاجة النادي للاعب يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل.

وتشير المعلومات إلى أنّ برشلونة يدرس ضمّه على سبيل الإعارة، بينما يرغب الأهلي بإدراج خيار شراء في العقد، وسط اهتمام أوروبي قد يرفع قيمة اللاعب.

ويرى كشّافو برشلونة أنّ عبد الكريم يمتلك قدرات هجومية واضحة، ويستطيع اللعب كمهاجم صريح أو جناح، ويتمتع بقوة بدنية ولمسة تهديفية، إضافة إلى خبرة دولية مبكرة وهامش تطوّر كبير.

وقد يشكّل انتقاله إلى برشلونة—حتى عبر الإعارة—فرصة بارزة للكرة المصرية، في حال نجحت المفاوضات بين الناديين.

(الجزيرة + مواقع إلكترونية)
