موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
Lebanon 24
02-12-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نستعرض موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والإجراءات الرسمية، مع تبسيط المعلومات وحذف الحشو، وفق طلبك.
تُقام قرعة مونديال 2026 يوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مركز كينيدي بواشنطن.
تبدأ المراسم عند:
• 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
• 18:00 بتوقيت وسط
أوروبا
• 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن
• 19:00 بتوقيت مصر
• 18:00 بتوقيت المغرب
• 17:00 بتوقيت غرينيتش
البث المباشر سيكون عبر:
• موقع FIFA.com
• منصات الفيفا الرسمية
• قنوات الشركاء، أبرزهم beIN SPORTS
أعلن الفيفا إجراءات القرعة، حيث جرى توزيع المنتخبات لضمان عدم التقاء المصنفين الأوائل مبكرًا.
وبذلك:
• إسبانيا لن تواجه الأرجنتين قبل النهائي.
• فرنسا لن تواجه إنجلترا قبل النهائي.
• المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا لن تلتقي قبل الدور نصف النهائي حتى في حال عدم تصدر مجموعاتها.
عدد المنتخبات المشاركة في القرعة: 42 منتخبًا
وتشمل:
• المضيفون: كندا، المكسيك،
الولايات المتحدة
• آسيا: أستراليا،
إيران
، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر،
السعودية
، أوزبكستان
• أفريقيا: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس
• كونكاكاف: كوراساو، هايتي، بنما
• أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي
• أوقيانوسيا: نيوزيلندا
• أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، أسكتلندا، إسبانيا، سويسرا
المقاعد المتبقية: 6 منتخبات
يُحسم 4 منها عبر الملحق
الأوروبي
(16 منتخبًا)، واثنان عبر الملحق العالمي بين:
بوليفيا، الكونغو
الديمقراطية
، العراق، جامايكا، كاليدونيا الجديدة، سورينام.
(الجزيرة + مواقع إلكترونية)
