موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد

Advertisement

• 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة

• 18:00 بتوقيت وسط

• 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن

• 19:00 بتوقيت مصر

• 18:00 بتوقيت المغرب

• 17:00 بتوقيت غرينيتش

• موقع FIFA.com

• منصات الفيفا الرسمية

• قنوات الشركاء، أبرزهم beIN SPORTS

• إسبانيا لن تواجه الأرجنتين قبل النهائي.

• فرنسا لن تواجه إنجلترا قبل النهائي.

• المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا لن تلتقي قبل الدور نصف النهائي حتى في حال عدم تصدر مجموعاتها.

• المضيفون: كندا، المكسيك،

• آسيا: أستراليا، ، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، ، أوزبكستان

• أفريقيا: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

• كونكاكاف: كوراساو، هايتي، بنما

• أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

• أوقيانوسيا: نيوزيلندا

• أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، أسكتلندا، إسبانيا، سويسرا

نستعرض موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والإجراءات الرسمية، مع تبسيط المعلومات وحذف الحشو، وفق طلبك.تُقام قرعة مونديال 2026 يوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مركز كينيدي بواشنطن.تبدأ المراسم عند:البث المباشر سيكون عبر:أعلن الفيفا إجراءات القرعة، حيث جرى توزيع المنتخبات لضمان عدم التقاء المصنفين الأوائل مبكرًا.وبذلك:عدد المنتخبات المشاركة في القرعة: 42 منتخبًاوتشمل:المقاعد المتبقية: 6 منتخباتيُحسم 4 منها عبر الملحق (16 منتخبًا)، واثنان عبر الملحق العالمي بين:بوليفيا، الكونغو ، العراق، جامايكا، كاليدونيا الجديدة، سورينام.