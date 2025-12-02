Advertisement

رياضة

موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:00
نستعرض موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والإجراءات الرسمية، مع تبسيط المعلومات وحذف الحشو، وفق طلبك.

تُقام قرعة مونديال 2026 يوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مركز كينيدي بواشنطن.
تبدأ المراسم عند:
• 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
• 18:00 بتوقيت وسط أوروبا
• 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن
• 19:00 بتوقيت مصر
• 18:00 بتوقيت المغرب
• 17:00 بتوقيت غرينيتش

البث المباشر سيكون عبر:
• موقع FIFA.com
• منصات الفيفا الرسمية
• قنوات الشركاء، أبرزهم beIN SPORTS

أعلن الفيفا إجراءات القرعة، حيث جرى توزيع المنتخبات لضمان عدم التقاء المصنفين الأوائل مبكرًا.
وبذلك:
• إسبانيا لن تواجه الأرجنتين قبل النهائي.
• فرنسا لن تواجه إنجلترا قبل النهائي.
• المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا لن تلتقي قبل الدور نصف النهائي حتى في حال عدم تصدر مجموعاتها.

عدد المنتخبات المشاركة في القرعة: 42 منتخبًا
وتشمل:
• المضيفون: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة
• آسيا: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، أوزبكستان
• أفريقيا: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس
• كونكاكاف: كوراساو، هايتي، بنما
• أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي
• أوقيانوسيا: نيوزيلندا
• أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، أسكتلندا، إسبانيا، سويسرا

المقاعد المتبقية: 6 منتخبات
يُحسم 4 منها عبر الملحق الأوروبي (16 منتخبًا)، واثنان عبر الملحق العالمي بين:
بوليفيا، الكونغو الديمقراطية، العراق، جامايكا، كاليدونيا الجديدة، سورينام.

(الجزيرة + مواقع إلكترونية)
