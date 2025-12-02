Advertisement

رياضة

البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1450013-639002899272933852.webp
Doc-P-1450013-639002899272933852.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك الجمعة في حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقرر إقامته في مركز كينيدي بواشنطن.
Advertisement

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ ترامب سيكون حاضرًا في الحدث المرتقب، فيما تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الموسّعة من المونديال التي تضم 48 منتخبًا، على أن تُقام أغلب المباريات — وبينها النهائي — على الأراضي الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان إيران مقاطعة مراسم القرعة، عقب رفض واشنطن منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، وفق ما أكده الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
مواضيع ذات صلة
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
lebanon 24
02/12/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
lebanon 24
02/12/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
lebanon 24
02/12/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
lebanon 24
02/12/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الإيراني

المكسيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:27 | 2025-12-02
12:00 | 2025-12-02
11:30 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
06:54 | 2025-12-02
04:03 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24