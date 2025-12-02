البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026

Advertisement

أعلن أمس الاثنين أنّ الرئيس الأميركي سيشارك الجمعة في حفل سحب قرعة نهائيات 2026 ، المقرر إقامته في مركز كينيدي بواشنطن.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ سيكون حاضرًا في الحدث المرتقب، فيما تستعد وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الموسّعة من المونديال التي تضم 48 منتخبًا، على أن تُقام أغلب المباريات — وبينها النهائي — على الأراضي الأميركية.ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان مقاطعة مراسم القرعة، عقب رفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد ، وفق ما أكده الاتحاد الإيراني لكرة القدم.