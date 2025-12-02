18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
Lebanon 24
02-12-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
أمس الاثنين أنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيشارك الجمعة في حفل سحب قرعة نهائيات
كأس العالم
2026
لكرة القدم
، المقرر إقامته في مركز كينيدي بواشنطن.
Advertisement
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ
ترامب
سيكون حاضرًا في الحدث المرتقب، فيما تستعد
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الموسّعة من المونديال التي تضم 48 منتخبًا، على أن تُقام أغلب المباريات — وبينها النهائي — على الأراضي الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان
إيران
مقاطعة مراسم القرعة، عقب رفض
واشنطن
منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد
الإيراني
، وفق ما أكده الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
مواضيع ذات صلة
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
02/12/2025 22:01:42
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
02/12/2025 22:01:42
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
02/12/2025 22:01:42
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
02/12/2025 22:01:42
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
كأس العالم
لكرة القدم
كرة القدم
الإيراني
المكسيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات
Lebanon 24
سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات
12:27 | 2025-12-02
02/12/2025 12:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
12:00 | 2025-12-02
02/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
Lebanon 24
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
11:30 | 2025-12-02
02/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريال" بلا فوز في الليغا لثلاث مباريات: جدول قاسٍ خارج الديار
Lebanon 24
"الريال" بلا فوز في الليغا لثلاث مباريات: جدول قاسٍ خارج الديار
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
Lebanon 24
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
06:54 | 2025-12-02
02/12/2025 06:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
12:27 | 2025-12-02
سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات
12:00 | 2025-12-02
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
11:30 | 2025-12-02
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
10:00 | 2025-12-02
"الريال" بلا فوز في الليغا لثلاث مباريات: جدول قاسٍ خارج الديار
06:54 | 2025-12-02
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
04:03 | 2025-12-02
لاعب سوري يدخل التاريخ.. ما القصة؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24