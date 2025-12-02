Advertisement

سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات

02-12-2025 | 12:27
أشعل فوز المنتخب السوري على نظيره التونسي 1-0 في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 في قطر حالة واسعة من الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل، بعدما خطف عمر خربين نقاط المباراة في الوقت القاتل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب أحمد بن علي، بحضور يقارب 30 ألف متفرج.
Advertisement

ورغم أن نسور قرطاج سيطروا على الكرة بنسبة 69% وسددوا 16 كرة بينها 4 بين الخشبات، فإنهم فشلوا في التسجيل، لتأتي الخسارة بعكس التوقعات، خصوصا أن تونس المصنفة سادسة إفريقيًا و43 عالميًا كانت قد تفوقت على سوريا في آخر مواجهة بينهما في نسخة 2021 بهدفين دون رد، مقابل تصنيف سوري متأخر في المركز 93 عالميًا.

التفاعل على المنصات انقسم بين من عدّ النتيجة "مفاجأة" نظرًا لقوة المنتخب التونسي وتجربة لاعبيه في الدوريات الكبرى، وبين من رأى أن الانتصار السوري "مستحق" قياسًا بتاريخ المواجهات وأداء لاعبي نسور قاسيون. مغرّدون أشادوا بأجواء البطولة في قطر بوصفها "أجواء كأس العرب غير.. تشجيع وروح رياضية وتنظيم رائع"، فيما أشار آخرون إلى أن "الفرق متقاربة والأفضل من يعرف كيف يستغل الفرص ويقلل الأخطاء"، مع تهنئة للمنتخب السوري وحسرة على ضياع النقاط التونسية.

وبنهاية الجولة الأولى، تصدّر المنتخبان السوري والفلسطيني المجموعة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، على أن تلتقي تونس مع فلسطين، وقطر مع سوريا في المواجهات المقبلة. (الجزيرة)
