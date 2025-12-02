سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات

Advertisement

أشعل فوز المنتخب السوري على نظيره 1-0 في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 في قطر حالة واسعة من الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل، بعدما خطف عمر خربين نقاط المباراة في الوقت القاتل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب أحمد ، بحضور يقارب 30 ألف متفرج.ورغم أن نسور قرطاج سيطروا على بنسبة 69% وسددوا 16 كرة بينها 4 بين الخشبات، فإنهم فشلوا في التسجيل، لتأتي الخسارة بعكس التوقعات، خصوصا أن المصنفة سادسة إفريقيًا و43 عالميًا كانت قد تفوقت على في آخر مواجهة بينهما في نسخة 2021 بهدفين دون رد، مقابل تصنيف سوري متأخر في المركز 93 عالميًا.التفاعل على المنصات انقسم بين من عدّ النتيجة "مفاجأة" نظرًا لقوة المنتخب التونسي وتجربة لاعبيه في الدوريات الكبرى، وبين من رأى أن الانتصار السوري "مستحق" قياسًا بتاريخ المواجهات وأداء لاعبي نسور قاسيون. مغرّدون أشادوا بأجواء البطولة في قطر بوصفها "أجواء كأس العرب غير.. تشجيع وروح رياضية وتنظيم رائع"، فيما أشار آخرون إلى أن "الفرق متقاربة والأفضل من يعرف كيف يستغل الفرص ويقلل الأخطاء"، مع تهنئة للمنتخب السوري وحسرة على ضياع النقاط .وبنهاية الجولة الأولى، تصدّر المنتخبان السوري والفلسطيني بـ3 نقاط لكل منهما، على أن تلتقي تونس مع ، وقطر مع سوريا في المواجهات المقبلة. (الجزيرة)