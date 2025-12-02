السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان

Advertisement

استهلّ منتخب مشواره في كأس العرب المقامة في قطر بفوز صعب على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من .سجّل "فراس البريكان" و"صالح الشهري" هدفي الأخضر في الدقيقتين 55 و77 بتمريرتين حاسمتين من قائد المنتخب "سالم "، فيما أحرز "غانم الحبشي" هدف الوحيد في الدقيقة 70، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "المدينة التعليمية".وبهذا الفوز، حلّ المنتخب السعودي ثانيًا في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف ، الذي تفوّق على 3-1 في وقت سابق الثلاثاء، على أن يلتقي منتخب عُمان مع المغرب، والسعودية مع جزر القمر في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل. (الجزيرة)