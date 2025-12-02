18
رياضة
السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان
Lebanon 24
02-12-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهلّ منتخب
السعودية
مشواره في كأس العرب
لكرة القدم
المقامة في قطر بفوز صعب على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من
المجموعة الثانية
.
سجّل "فراس البريكان" و"صالح الشهري" هدفي الأخضر في الدقيقتين 55 و77 بتمريرتين حاسمتين من قائد المنتخب "سالم
الدوسري
"، فيما أحرز "غانم الحبشي" هدف
عُمان
الوحيد في الدقيقة 70، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "المدينة التعليمية".
وبهذا الفوز، حلّ المنتخب السعودي ثانيًا في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف
المغرب
، الذي تفوّق على
جزر القمر
3-1 في وقت سابق الثلاثاء، على أن يلتقي منتخب عُمان مع المغرب، والسعودية مع جزر القمر في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل. (الجزيرة)
