فيفا يكشف جدول كأس العالم 2026 والملاعب المستضيفة

يستعد " " للكشف عن الجدول الكامل لمباريات 2026 والملاعب المستضيفة، وذلك غدا الخميس، بعد 24 ساعة فقط من إقامة القرعة النهائية للبطولة.

وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن قرعة مجموعات كأس العالم ستقام في يوم 5 كانون الاول، بحضور جياني إنفانتينو وعدد من أساطير اللعبة، إلى جانب ممثلي المنتخبات الـ42 المتأهلة وتلك التي لا تزال في مرحلة التصفيات.