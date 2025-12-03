22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فيفا يكشف جدول كأس العالم 2026 والملاعب المستضيفة
Lebanon 24
03-12-2025
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
" للكشف عن الجدول الكامل لمباريات
كأس العالم
2026 والملاعب المستضيفة، وذلك غدا الخميس، بعد 24 ساعة فقط من إقامة القرعة النهائية للبطولة.
Advertisement
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن قرعة مجموعات كأس العالم ستقام في
الولايات المتحدة
يوم 5 كانون الاول، بحضور
رئيس الاتحاد
جياني إنفانتينو وعدد من أساطير اللعبة، إلى جانب ممثلي المنتخبات الـ42 المتأهلة وتلك التي لا تزال في مرحلة التصفيات.
وسيتم نقل مراسم القرعة مباشرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي ومنصاته الرقمية، مع توفير رابط للبث العالمي.
وبعد
يوم واحد
فقط، وتحديدا ظهر السبت 6 كانون الاول، سيعلن "فيفا" النسخة المحدثة من جدول مباريات مونديال 2026 في بث عالمي مباشر من العاصمة
واشنطن
، بمشاركة إنفانتينو وأساطير
كرة القدم
، إضافة إلى وفود المنتخبات المشاركة.
مواضيع ذات صلة
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
03/12/2025 10:21:06
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
03/12/2025 10:21:06
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
03/12/2025 10:21:06
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
03/12/2025 10:21:06
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الدولي لكرة القدم
الولايات المتحدة
الاتحاد الدولي
رئيس الاتحاد
مباريات كأس
كأس العالم
لكرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس
Lebanon 24
رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس
02:39 | 2025-12-03
03/12/2025 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال: اخترت إسبانيا لليورو.. والمغرب سيبقى بلدي أيضا
Lebanon 24
يامال: اخترت إسبانيا لليورو.. والمغرب سيبقى بلدي أيضا
23:00 | 2025-12-02
02/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رودريغو يعادل أسوأ سلسلة صيام تهديفي لمهاجم في تاريخ ريال مدريد
Lebanon 24
رودريغو يعادل أسوأ سلسلة صيام تهديفي لمهاجم في تاريخ ريال مدريد
16:58 | 2025-12-02
02/12/2025 04:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان
Lebanon 24
السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان
15:30 | 2025-12-02
02/12/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
13:00 | 2025-12-02
02/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:39 | 2025-12-03
رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس
23:00 | 2025-12-02
يامال: اخترت إسبانيا لليورو.. والمغرب سيبقى بلدي أيضا
16:58 | 2025-12-02
رودريغو يعادل أسوأ سلسلة صيام تهديفي لمهاجم في تاريخ ريال مدريد
15:30 | 2025-12-02
السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان
13:00 | 2025-12-02
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
12:27 | 2025-12-02
سوريا تُفاجئ تونس في افتتاح كأس العرب.. هدف خربين يشعل الجدل على المنصات
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24