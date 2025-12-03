Advertisement

رياضة

فيفا يكشف جدول كأس العالم 2026 والملاعب المستضيفة

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1450224-639003479860842909.jpg
Doc-P-1450224-639003479860842909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للكشف عن الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 والملاعب المستضيفة، وذلك غدا الخميس، بعد 24 ساعة فقط من إقامة القرعة النهائية للبطولة.
Advertisement
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن قرعة مجموعات كأس العالم ستقام في الولايات المتحدة يوم 5 كانون الاول، بحضور رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو وعدد من أساطير اللعبة، إلى جانب ممثلي المنتخبات الـ42 المتأهلة وتلك التي لا تزال في مرحلة التصفيات.
 
وسيتم نقل مراسم القرعة مباشرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي ومنصاته الرقمية، مع توفير رابط للبث العالمي.

وبعد يوم واحد فقط، وتحديدا ظهر السبت 6 كانون الاول، سيعلن "فيفا" النسخة المحدثة من جدول مباريات مونديال 2026 في بث عالمي مباشر من العاصمة واشنطن، بمشاركة إنفانتينو وأساطير كرة القدم، إضافة إلى وفود المنتخبات المشاركة.
مواضيع ذات صلة
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
lebanon 24
03/12/2025 10:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
lebanon 24
03/12/2025 10:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
lebanon 24
03/12/2025 10:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
lebanon 24
03/12/2025 10:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

الاتحاد الدولي

رئيس الاتحاد

مباريات كأس

كأس العالم

لكرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:39 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
16:58 | 2025-12-02
15:30 | 2025-12-02
13:00 | 2025-12-02
12:27 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24