مونديال 2026: أكبر كأس عالم في التاريخ… 48 منتخبًا و3 دول مضيفة

في حدث يُرتقب أن يعيد تشكيل مستقبل كرة القدم
العالمية، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) لإطلاق النسخة الأكثر توسعًا وتغييرًا في تاريخ كأس العالم
، مع إجراء القرعة يوم الجمعة في واشنطن
إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من البطولة.
وتشهد نسخة مونديال 2026 نقلة تنظيمية غير مسبوقة، مع توسيع عدد المنتخبات وتوزيع الاستضافة على ثلاث دول للمرة الأولى: الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار البطولة وتوسيع جمهورها عالميًا.
48 منتخبًا و3 دول مضيفة
ترتفع المشاركة للمرة الأولى من 32 إلى 48 منتخبًا، ما يفرض تعديلات شاملة على النظام والمواعيد وقواعد التأهل، ويجعل هذه النسخة الأطول والأكبر في تاريخ الحدث.
تمتد البطولة من 11 حزيران حتى 19 تموز
2026، أي لخمسة أسابيع كاملة. وبعد نقاشات مطولة، اعتمد الفيفا نظام المجموعات التقليدي من أربعة منتخبات، لكن بعدد جديد يصل إلى 12 مجموعة من A إلى L بدلًا من ثماني مجموعات.
نظام عبور جديد
يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل العدد إلى 32 منتخبًا في أول نسخة تتضمن دور الـ32. وبذلك يحتاج البطل المستقبلي إلى خوض 8 مباريات بدلًا من 7 سابقًا.
آلية إقصائية مبتكرة
قدّم الفيفا مفهوم "الأزواج المفضلة" لتجنب لقاء بعض القوى العالمية مبكرًا، مثل: إسبانيا
× الأرجنتين. فإذا تصدّر المنتخبان مجموعتيهما، يتم وضعهما في مسارين مختلفين لضمان عدم التقائهما قبل الأدوار المتقدمة.
ومع هذه التغييرات الجذرية، تتحول نسخة 2026 إلى منعطف تاريخي في بنية البطولة، من حيث حجم المنتخبات، وتعدد الدول المضيفة، وشكل المنافسة في الأدوار الإقصائية، ما يجعل التحديات مختلفة كليًا عمّا عرفته النسخ السابقة.