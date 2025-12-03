18
لاعبة إيرانية تنسحب من بطولة العالم رفضًا لمواجهة إسرائيلية
Lebanon 24
انسحبت
الإيرانية
روجان غودارزي من بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا في كينيا بعد رفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وتمنع
إيران
رياضييها من اللعب أمام إسرائيليين، ما يدفعهم غالبًا إلى الانسحاب أو طلب الاستبعاد.
وذكرت وكالة إيسنا أن غودارزي كانت ستواجه اللاعبة
الإسرائيلية
في الدور الأول، وأن مسؤولين إيرانيين احتجوا على وضعهما في المجموعة نفسها، لكن الاتحاد الدولي للتايكوندو شدد على عدم إمكانية تعديل الجدول.
وسبق لغودارزي أن أحرزت الشهر الماضي برونزية وزن دون 51 كلغ في ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض. وتشهد الرياضة الإيرانية مواقف مشابهة، بينها حظر مدى الحياة على الربّاع مصطفى رجائي عام 2023 لمصافحته لاعبًا إسرائيليًا، ورحيل لاعب الشطرنج علي رضا فيروزجا عام 2019 بعد منعه من المشاركة خشية مواجهة لاعب إسرائيلي.
