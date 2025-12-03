الفيفا يكشف هوية مقدمي القرعة… وملايين المشاهدين بانتظار العرض

Advertisement

تستعد العاصمة الأميركية الجمعة لاستضافة حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، في حدث ضخم يشارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى والترفيه العالميين. وسيقدّم مغنّي الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والبريطاني روبي ويليامز عروضًا خاصة خلال الحفل.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن الحفل سيُقدَّم بمشاركة عارضة الأزياء الأميركية–الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، والممثل داني راميريز، في فعالية ينتظر أن يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم من مركز جون كينيدي للفنون الأدائية.وسيكتشف 48 منتخبًا هوية منافسيهم في البطولة التي تستضيفها وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 تموز 2026.وقالت كلوم، التي شاركت سابقًا في قرعة مونديال 2006، إن العودة إلى هذا الحدث بعد 20 عامًا "أمر استثنائي"، مؤكدة أن كأس العالم "يجمع العالم كما لا يفعل أي حدث آخر". ، عبّر راميريز عن حماسه للمشاركة نظراً لارتباطه بالولايات المتحدة والمكسيك، معتبرًا الظهور في حدث يستضيف أساطير كرة القدم "حلمًا شخصيًا".وتُقام النسخة الـ23 من البطولة في 16 مدينة موزعة بين البلدان الثلاثة المضيفة، فيما ضمنت 42 دولة تأهلها حتى الآن، على أن تُحسم المقاعد الستة المتبقية لاحقًا.المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن:البلدان المضيفة:الولايات المتحدة – كندا – المكسيكآسيا:اليابان – – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا – قطر –أميركا الجنوبية:الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور – أوروغواي – كولومبيا – باراغوايأوقيانوسيا:نيوزيلنداأميركا الشمالية والوسطى:بنما – هايتي – كوراساوإنجلترا – فرنسا – كرواتيا – البرتغال – النرويج – ألمانيا – هولندا – بلجيكا – النمسا – إسبانيا – سويسرا – أسكتلنداأفريقيا:المغرب – تونس – مصر – الجزائر – غانا – الرأس الأخضر – كوت ديفوار – السنغال