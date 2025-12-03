Advertisement

رياضة

الفيفا يكشف هوية مقدمي القرعة… وملايين المشاهدين بانتظار العرض

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1450497-639003888609350176.webp
Doc-P-1450497-639003888609350176.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة لاستضافة حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، في حدث ضخم يشارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى والترفيه العالميين. وسيقدّم مغنّي الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والبريطاني روبي ويليامز عروضًا خاصة خلال الحفل.
Advertisement

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن الحفل سيُقدَّم بمشاركة عارضة الأزياء الأميركية–الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، والممثل داني راميريز، في فعالية ينتظر أن يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم من مركز جون كينيدي للفنون الأدائية.

وسيكتشف 48 منتخبًا هوية منافسيهم في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 تموز 2026.

وقالت كلوم، التي شاركت سابقًا في قرعة مونديال 2006، إن العودة إلى هذا الحدث بعد 20 عامًا "أمر استثنائي"، مؤكدة أن كأس العالم "يجمع العالم كما لا يفعل أي حدث آخر". من جهته، عبّر راميريز عن حماسه للمشاركة نظراً لارتباطه بالولايات المتحدة والمكسيك، معتبرًا الظهور في حدث يستضيف أساطير كرة القدم "حلمًا شخصيًا".

وتُقام النسخة الـ23 من البطولة في 16 مدينة موزعة بين البلدان الثلاثة المضيفة، فيما ضمنت 42 دولة تأهلها حتى الآن، على أن تُحسم المقاعد الستة المتبقية لاحقًا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن:

البلدان المضيفة:
الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

آسيا:
اليابان – إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا – قطر – السعودية

أميركا الجنوبية:
الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور – أوروغواي – كولومبيا – باراغواي

أوقيانوسيا:
نيوزيلندا

أميركا الشمالية والوسطى:
بنما – هايتي – كوراساو

أوروبا:
إنجلترا – فرنسا – كرواتيا – البرتغال – النرويج – ألمانيا – هولندا – بلجيكا – النمسا – إسبانيا – سويسرا – أسكتلندا

أفريقيا:
المغرب – تونس – مصر – الجزائر – غانا – الرأس الأخضر – كوت ديفوار – السنغال

مواضيع ذات صلة
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
lebanon 24
04/12/2025 07:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة استقبل وفدًا لعرض مشروع يحفظ هوية جبيل التراثية
lebanon 24
04/12/2025 07:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاهد تكشف منزل فضل شاكر.. شاهدوها
lebanon 24
04/12/2025 07:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: تمويل الدعم الإنساني عالميا انخفض بنحو النصف ما قلص البرامج وترك الملايين عرضة للخطر
lebanon 24
04/12/2025 07:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الولايات المتحدة

البريطاني

السعودية

من جهته

الشمالي

أوروبا

واشنطن

الشمال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-12-03
14:00 | 2025-12-03
11:36 | 2025-12-03
10:19 | 2025-12-03
08:23 | 2025-12-03
02:39 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24