مهاجم الأردن علوان: الكبار يهدرون ركلات الجزاء

دافع مهاجم منتخب عن نفسه بعد الفوز 2 - 1 على ، الأربعاء، في الجولة الأولى من لكأس العرب ، المقامة في قطر.

وسجل الهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، بينما أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 39 تصدى لها الحارس ، حمد المقبالي.



وقال المهاجم في تصريحات تلفزيونية: "لم أسدد الركلة الثانية بداعي الأنانية، ولكنني المتخصص الأول في تسديد الركلات، وقبل التنفيذ سألت عددا من زملائي".



وأضاف: "لم يحالفني الحظ في الركلة الثانية، رغم أنني سجلت 10 ركلات جزاء في التدريبات، ولكن هذا وارد لأي لاعب كرة قدم، فالنجوم الكبار يهدرون ركلات الجزاء".

وبشأن الفوز على الإمارات، أوضح علوان: "حققنا ثلاث نقاط صعبة، وقدمنا مباراة كبيرة والطرد ساعدنا، حظ أوفر لمنتخب الإمارات، ونطمح في النقاط الثلاث بالمباراة ".



وكان المنتخب الإماراتي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد خالد الظنحاني بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب البيت.



وختم علوان تصريحاته بالقول: "منتخب الأردن اختلف بالفعل في آخر 4 سنوات، رغم أنه قبلها كنا نصل للبطولات الكبرى ولا يحالفنا التوفيق، وهذا الجيل لا يتكرر، وأتمنى أن تحقق الأجيال القادمة نفس إنجازاتنا".