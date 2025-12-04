24
رياضة
مهاجم الأردن علوان: الكبار يهدرون ركلات الجزاء
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:30
دافع
علي علوان
مهاجم منتخب
الأردن
عن نفسه بعد الفوز 2 - 1 على
الإمارات
، الأربعاء، في الجولة الأولى من
المجموعة الثالثة
لكأس العرب
لكرة القدم
، المقامة في قطر.
وسجل
علوان
الهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، بينما أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 39 تصدى لها الحارس
الإماراتي
، حمد المقبالي.
وقال المهاجم
الأردني
في تصريحات تلفزيونية: "لم أسدد الركلة الثانية بداعي الأنانية، ولكنني المتخصص الأول في تسديد الركلات، وقبل التنفيذ سألت عددا من زملائي".
وأضاف: "لم يحالفني الحظ في الركلة الثانية، رغم أنني سجلت 10 ركلات جزاء في التدريبات، ولكن هذا وارد لأي لاعب كرة قدم، فالنجوم الكبار يهدرون ركلات الجزاء".
وبشأن الفوز على الإمارات، أوضح علوان: "حققنا ثلاث نقاط صعبة، وقدمنا مباراة كبيرة والطرد ساعدنا، حظ أوفر لمنتخب الإمارات، ونطمح في النقاط الثلاث بالمباراة
القادمة
".
وكان المنتخب الإماراتي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد خالد الظنحاني بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب البيت.
وختم علوان تصريحاته بالقول: "منتخب الأردن اختلف بالفعل في آخر 4 سنوات، رغم أنه قبلها كنا نصل للبطولات الكبرى ولا يحالفنا التوفيق، وهذا الجيل لا يتكرر، وأتمنى أن تحقق الأجيال القادمة نفس إنجازاتنا".
