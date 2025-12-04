"فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك



وذكر عبر منصته الرسمية الخاصة بتحديث قوائم الإنتقالات، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف القيد لثلاث فترات للزمالك وذلك للمرة السادسة.



وقال مصدر بالزمالك إن الإيقاف السادس بسبب مستحقات فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والتي تزيد عن نصف مليون . أعلن الإتحاد (فيفا) إيقاف قيد جديد لنادي المصري لثلاث فترات.وذكر عبر منصته الرسمية الخاصة بتحديث قوائم الإنتقالات، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف القيد لثلاث فترات للزمالك وذلك للمرة السادسة.وقال مصدر بالزمالك إن الإيقاف السادس بسبب مستحقات فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والتي تزيد عن نصف مليون .

وأضاف أن الزمالك المصري يعاني من إيقاف قيد 5 مرات وهي خاصة بالمدرب جوزيه و3 قضايا لمساعديه، بالإضافة إلى قضية المدرب السويسري كريستيان غروس، بجانب فرجاني ساسي.



يذكر أن ساسي دافع عن ألوان الزمالك في الفترة ما بين عامي 2018 و2021.