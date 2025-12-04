Advertisement

رياضة

"فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1450627-639004320515655650.webp
Doc-P-1450627-639004320515655650.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك المصري لثلاث فترات.
Advertisement


وذكر فيفا عبر منصته الرسمية الخاصة بتحديث قوائم الإنتقالات، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف القيد لثلاث فترات للزمالك وذلك للمرة السادسة.

وقال مصدر بالزمالك إن الإيقاف السادس بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والتي تزيد عن نصف مليون يورو.
وأضاف أن الزمالك المصري يعاني من إيقاف قيد 5 مرات وهي خاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه غوميز و3 قضايا لمساعديه، بالإضافة إلى قضية المدرب السويسري كريستيان غروس، بجانب فرجاني ساسي.

يذكر أن ساسي دافع عن ألوان الزمالك في الفترة ما بين عامي 2018 و2021.
مواضيع ذات صلة
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
lebanon 24
04/12/2025 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: ندرس احتمالية إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم "تماما"
lebanon 24
04/12/2025 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة في أبل: إيقاف "آيفون آير" بسبب ضعف المبيعات
lebanon 24
04/12/2025 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا يعلن اسم حكم نهائي كأس العالم للشباب (صورة)
lebanon 24
04/12/2025 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي الزمالك المصري

الدولي لكرة القدم

نادي الزمالك

لكرة القدم

البرتغالي

كرة القدم

البرتغال

التونسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:30 | 2025-12-04
01:43 | 2025-12-04
00:42 | 2025-12-04
23:00 | 2025-12-03
16:00 | 2025-12-03
14:00 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24