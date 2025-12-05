إنفانتينو: مليارات يتابعون القرعة… وكأس العالم 2026 ستكون استثنائية

قال رئيس خلال كلمته في حفل سحب قرعة إن مصدر للعالم، مشيرًا إلى أن مليارات البشر يتابعون مراسم القرعة في هذه اللحظة. وأكد أن نسخة 2026 ستكون فريدة واستثنائية، متوقعًا أن يصل عدد مشاهدي البطولة إلى 6 مليارات شخص حول العالم.

Advertisement