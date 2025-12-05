23
رياضة
إنفانتينو: مليارات يتابعون القرعة… وكأس العالم 2026 ستكون استثنائية
Lebanon 24
05-12-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني
إنفانتينو
خلال كلمته في حفل سحب قرعة
كأس العالم
إن
كرة القدم
مصدر
سعادة
للعالم، مشيرًا إلى أن مليارات البشر يتابعون مراسم القرعة في هذه اللحظة. وأكد أن نسخة 2026 ستكون فريدة واستثنائية، متوقعًا أن يصل عدد مشاهدي البطولة إلى 6 مليارات شخص حول العالم.
