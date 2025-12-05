Advertisement

رياضة

الجزائر تصطدم بالبحرين بحثًا عن الفوز الأول في كأس العرب 2025

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1451317-639005633945494639.webp
Doc-P-1451317-639005633945494639.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه المنتخب الجزائري نظيره البحريني مساء السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2025، في مباراة مرتقبة تحمل الكثير من الندية. ويدخل منتخب الجزائر المواجهة بنقطة واحدة بعد تعادله مع السودان، ساعيًا للوصول إلى النقطة الرابعة، فيما يسعى المنتخب البحريني لتعويض هزيمته أمام العراق 1-2 وتحقيق أولى نقاطه.
Advertisement

تقام المباراة يوم 6 كانون الأول على ملعب خليفة الدولي، وتنطلق عند 16:30 بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، 15:30 بتوقيت مصر، و14:30 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة تشمل:
beIN SPORTS HD المفتوحة، قنوات الكأس، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، عمان الرياضية، والجزائرية الرياضية. كما تتوفر تغطية مباشرة عبر الجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة للجزائر:
فريد شعّال؛ حلايمية، عبادة، بدران، نوفل؛ فيكتور لكحل، ياسين بنزية؛ أمير سعيود، سفيان بن دبكة، عادل بولبينة؛ رضوان بركان.

التشكيلة المتوقعة للبحرين:
محمد الغربلي؛ إمانويل، عدي، الحيام، الخلاصي؛ ضياء سعيد، كميل الأسود؛ علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان؛ محمد الرميحي.

(الجزيرة + مواقع إلكترونية)
مواضيع ذات صلة
سوريا تفجر مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025 بفوزها على تونس
lebanon 24
06/12/2025 01:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تفتتح مشوارها في كأس العرب بفوز صعب على عُمان
lebanon 24
06/12/2025 01:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
lebanon 24
06/12/2025 01:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تجمع العرب على منصة واحدة.. والمفاجآت تتصدّر مشهد اليوم الأول لكأس 2025
lebanon 24
06/12/2025 01:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

السعودية

السودان

الجزيرة

العراق

السعود

الرياض

رياضي

خليفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:56 | 2025-12-05
14:17 | 2025-12-05
13:22 | 2025-12-05
10:37 | 2025-12-05
07:14 | 2025-12-05
04:30 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24