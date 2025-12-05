الجزائر تصطدم بالبحرين بحثًا عن الفوز الأول في كأس العرب 2025

يواجه المنتخب الجزائري نظيره البحريني مساء السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2025، في مباراة مرتقبة تحمل الكثير من الندية. ويدخل منتخب الجزائر المواجهة بنقطة واحدة بعد تعادله مع السودان
، ساعيًا للوصول إلى النقطة الرابعة، فيما يسعى المنتخب البحريني لتعويض هزيمته أمام العراق
1-2 وتحقيق أولى نقاطه.
تقام المباراة يوم 6 كانون الأول على ملعب خليفة
الدولي، وتنطلق عند 16:30 بتوقيت السعودية
وقطر والبحرين، 15:30 بتوقيت مصر، و14:30 بتوقيت الجزائر.
القنوات الناقلة للمباراة تشمل:
beIN SPORTS HD المفتوحة، قنوات الكأس، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، عمان الرياضية، والجزائرية الرياضية. كما تتوفر تغطية مباشرة عبر الجزيرة
نت.
التشكيلة المتوقعة للجزائر:
فريد شعّال؛ حلايمية، عبادة، بدران، نوفل؛ فيكتور لكحل، ياسين بنزية؛ أمير سعيود، سفيان بن دبكة، عادل بولبينة؛ رضوان بركان.
التشكيلة المتوقعة للبحرين:
محمد الغربلي؛ إمانويل، عدي، الحيام، الخلاصي؛ ضياء سعيد، كميل الأسود؛ علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان؛ محمد الرميحي.
(الجزيرة + مواقع إلكترونية)