قرعة مونديال 2026 في واشنطن… مفاجآت كبرى في توزيع المجموعات

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة، إلى مركز كينيدي في لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها والمكسيك وكندا بين 11 حزيران و19 تموز 2026، في أول نسخة تُقام في ثلاث دول.افتتح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الحفل مرحّبًا بالرئيس الأميركي ، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكّدًا أن نسخة 2026 ستكون "فريدة واستثنائية"، واصفًا إياها بـ"أكبر حدث تشهده البشرية".وشهد الحفل مشاركة نجوم عالميين من الرياضات المختلفة، بينهم شاكيل أونيل، واين غريتزكي، توم برادي، وآرون جادج.نتائج قرعة المجموعات الـ12 لكأس العالم 2026:A: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من (الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/إيرلندا)B: كندا – الفائز من (إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة) – قطر – سويسراC: البرازيل – المغرب – هايتي – إسكتلنداD: أميركا – باراغواي – أستراليا – العراق أو بوليفيا أو سورينام (الملحق العالمي)E: ألمانيا – الإكوادور – كوت ديفوارF: هولندا – اليابان – تونسG: بلجيكا – مصر –H: إسبانيا – – الأوروغوايI: فرنسا – السنغال – النرويجJ: الأرجنتين – الجزائر – النمساK: البرتغال – كولومبياL: إنجلترا – كرواتياينال جائزة "فيفا للسلام"منح الفيفا الرئيس الأميركي ترامب أول جائزة سلام في تاريخه، وقال إنفانتينو "في عالم منقسم، يجب الاعتراف بمن يعمل على توحيده". وجرى تكريم ترامب على "مجهوداته الاستثنائية لتعزيز السلام عالميًا".نظام البطولة الجديدتُقام نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال الممتد لـ95 سنة، وبواقع 104 مباريات. وتضم مرحلة المجموعات 12 مجموعة من 4 منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني تلقائيًا، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.كما حدّد الفيفا توزيع المنتخبات على أربعة أوعية، يضم كل وعاء 12 منتخبًا، وفق تصنيف خاص.المنتخبات العربية المشاركةتأهلت حتى الآن 7 منتخبات عربية:السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب.ويخوض العراق الملحق العالمي في آذار المقبل بحثًا عن بطاقة عربية ثامنة.(RT + FIFA)