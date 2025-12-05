قرعة مونديال 2026 في واشنطن… مفاجآت كبرى في توزيع المجموعات

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة، إلى مركز كينيدي في واشنطن
لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا بين 11 حزيران و19 تموز 2026، في أول نسخة تُقام في ثلاث دول.
افتتح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الحفل مرحّبًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكّدًا أن نسخة 2026 ستكون "فريدة واستثنائية"، واصفًا إياها بـ"أكبر حدث رياضي
تشهده البشرية".
وشهد الحفل مشاركة نجوم عالميين من الرياضات المختلفة، بينهم شاكيل أونيل، واين غريتزكي، توم برادي، وآرون جادج.
نتائج قرعة المجموعات الـ12 لكأس العالم 2026:
A: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من (الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/إيرلندا)
B: كندا – الفائز من (إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة) – قطر – سويسرا
C: البرازيل – المغرب – هايتي – إسكتلندا
D: أميركا – باراغواي – أستراليا – العراق أو بوليفيا أو سورينام (الملحق العالمي)
E: ألمانيا – الإكوادور – كوت ديفوار
F: هولندا – اليابان – تونس
G: بلجيكا – مصر – إيران
H: إسبانيا – السعودية
– الأوروغواي
I: فرنسا – السنغال – النرويج
J: الأرجنتين – الجزائر – النمسا
K: البرتغال – كولومبيا
L: إنجلترا – كرواتيا
ترامب
ينال جائزة "فيفا للسلام"
منح الفيفا الرئيس الأميركي دونالد
ترامب أول جائزة سلام في تاريخه، وقال إنفانتينو "في عالم منقسم، يجب الاعتراف بمن يعمل على توحيده". وجرى تكريم ترامب على "مجهوداته الاستثنائية لتعزيز السلام عالميًا".
نظام البطولة الجديد
تُقام نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال الممتد لـ95 سنة، وبواقع 104 مباريات. وتضم مرحلة المجموعات 12 مجموعة من 4 منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني تلقائيًا، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.
كما حدّد الفيفا توزيع المنتخبات على أربعة أوعية، يضم كل وعاء 12 منتخبًا، وفق تصنيف خاص.
المنتخبات العربية المشاركة
تأهلت حتى الآن 7 منتخبات عربية:
السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب.
ويخوض العراق الملحق العالمي في آذار المقبل بحثًا عن بطاقة عربية ثامنة.
(RT + FIFA)