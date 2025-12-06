Advertisement

رياضة

وصفت بـ "الحديدية".. هذه أكثر مجموعة تنتظرها الجماهير في مونديال 2026

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1451415-639005917601772461.webp
Doc-P-1451415-639005917601772461.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم مساء أمس الجمعة سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 وتركزت الأنظار مباشرة على مجموعة واحدة اعتبرها المشجعون الأقوى.
Advertisement

فقد توجهت الأنظار نحو المجموعة التاسعة، والتي تضم فرنسا والسنغال والنروج إضافة إلى الفائز من الملحق الدولي الثاني بين العراق والفائز من بوليفيا وسورينام.

ووضعت القرعة النجم الفرنسي كيليان مبابي في مواجهة اللاعب إرلينغ هالاند في صدام مرتقب.

وتفاعل المشجعون مع القرعة ووصفوا المجموعة بالمجموعة الحديدية، اعتمادا على قوة المنتخبات قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة صيف 2026.

وتترقب الجماهير المواجهة المباشرة بين مبابي وهالاند، حيث يقدم هالاند موسما لافتا مع مانشستر سيتي، ويواصل مبابي تسجيل الأهداف مع ريال مدريد
 
مواضيع ذات صلة
قرعة مونديال 2026: المغرب يقع في مجموعة البرازيل
lebanon 24
06/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قرعة مونديال 2026: الجزائر في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والنمسا
lebanon 24
06/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قرعة مونديال 2026: السعودية مع إسبانيا والأورغواي في المجموعة الثامنة
lebanon 24
06/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قرعة مونديال 2026: مصر مع بلجيكا وإيران في المجموعة السابعة
lebanon 24
06/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بطولة كأس العالم

كيليان مبابي

مانشستر سيتي

كأس العالم

ريال مدريد

مانشستر

العراق

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-12-05
15:56 | 2025-12-05
14:30 | 2025-12-05
14:17 | 2025-12-05
13:22 | 2025-12-05
10:37 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24