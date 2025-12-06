وصفت بـ "الحديدية".. هذه أكثر مجموعة تنتظرها الجماهير في مونديال 2026

Advertisement

تم مساء أمس الجمعة سحب قرعة 2026 وتركزت الأنظار مباشرة على مجموعة واحدة اعتبرها المشجعون الأقوى.فقد توجهت الأنظار نحو المجموعة التاسعة، والتي تضم والسنغال والنروج إضافة إلى الفائز من الملحق الدولي الثاني بين والفائز من بوليفيا وسورينام.ووضعت القرعة النجم الفرنسي في مواجهة اللاعب إرلينغ هالاند في مرتقب.وتفاعل المشجعون مع القرعة ووصفوا المجموعة بالمجموعة الحديدية، اعتمادا على قوة المنتخبات قبل انطلاق البطولة في صيف 2026.وتترقب الجماهير المواجهة المباشرة بين مبابي وهالاند، حيث يقدم هالاند موسما لافتا مع ، ويواصل مبابي تسجيل الأهداف مع .