رياضة
وصفت بـ "الحديدية".. هذه أكثر مجموعة تنتظرها الجماهير في مونديال 2026
Lebanon 24
06-12-2025
|
02:00
A-
A+
تم مساء أمس الجمعة سحب قرعة
بطولة كأس العالم
2026 وتركزت الأنظار مباشرة على مجموعة واحدة اعتبرها المشجعون الأقوى.
فقد توجهت الأنظار نحو المجموعة التاسعة، والتي تضم
فرنسا
والسنغال والنروج إضافة إلى الفائز من الملحق الدولي الثاني بين
العراق
والفائز من بوليفيا وسورينام.
ووضعت القرعة النجم الفرنسي
كيليان مبابي
في مواجهة اللاعب إرلينغ هالاند في
صدام
مرتقب.
وتفاعل المشجعون مع القرعة ووصفوا المجموعة بالمجموعة الحديدية، اعتمادا على قوة المنتخبات قبل انطلاق البطولة في
الولايات المتحدة
صيف 2026.
وتترقب الجماهير المواجهة المباشرة بين مبابي وهالاند، حيث يقدم هالاند موسما لافتا مع
مانشستر سيتي
، ويواصل مبابي تسجيل الأهداف مع
ريال مدريد
.
