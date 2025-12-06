Advertisement

رياضة

المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025

Lebanon 24
06-12-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1451608-639006341133881589.png
Doc-P-1451608-639006341133881589.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب fifa قطر 2025™ عقب فوزه اليوم السبت على نظيره المنتخب الكويتي 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
Advertisement

وسجل كل من مهند أبو طه (17) وسعد الروسان (49) وعلي علوان من ركلة جزاء (90+7) أهداف منتخب النشامى في المقابل دوّن يوسف ناصر هدف الأزرق الكويتي في الدقيقة 84. 

ويملك المنتخب الأردني 6 نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة وحيدة. 
مواضيع ذات صلة
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
lebanon 24
06/12/2025 17:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
lebanon 24
06/12/2025 17:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
06/12/2025 17:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تصطدم بالبحرين بحثًا عن الفوز الأول في كأس العرب 2025
lebanon 24
06/12/2025 17:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الثالثة

نهائي كأس

علي علوان

الكويتي

الأردن

الكويت

أبو طه

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-12-06
02:00 | 2025-12-06
23:00 | 2025-12-05
15:56 | 2025-12-05
14:30 | 2025-12-05
14:17 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24