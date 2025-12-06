21
رياضة
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
Lebanon 24
06-12-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل المنتخب
الأردني
إلى ربع
نهائي كأس
العرب
fifa
قطر 2025™ عقب فوزه اليوم السبت على نظيره المنتخب
الكويتي
3-1 في الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الثالثة
.
وسجل كل من مهند
أبو طه
(17) وسعد الروسان (49) وعلي
علوان
من ركلة جزاء (90+7) أهداف منتخب النشامى في المقابل دوّن يوسف ناصر هدف الأزرق الكويتي في الدقيقة 84.
ويملك المنتخب الأردني 6 نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة وحيدة.
