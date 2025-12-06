المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025

Advertisement

تأهل المنتخب إلى ربع العرب قطر 2025™ عقب فوزه اليوم السبت على نظيره المنتخب 3-1 في الجولة الثانية من منافسات .وسجل كل من مهند (17) وسعد الروسان (49) وعلي من ركلة جزاء (90+7) أهداف منتخب النشامى في المقابل دوّن يوسف ناصر هدف الأزرق الكويتي في الدقيقة 84.ويملك المنتخب الأردني 6 نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة وحيدة.