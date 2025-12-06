بثنائية.. أستون فيلا يسقط أرسنال في الدوري الإنكليزي

Advertisement

تلقى متصدر خسارة أولى منذ 97 يوما، بعدما تغلب عليه مضيفه 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة السبت.وسجل ماتي كاش هدف تقدم أستون فيلا في الدقيقة 36، بينما تعادل لياندرو تروسارد لأرسنال في الدقيقة 52.وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني نجح بوينديا في تسجيل هدف الفوز لأستون فيلا ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.وتجمد رصيد أرسنال عند 33 نقطة في الصدارة، بعدما كان قد تلقى هزيمة واحدة فقط هذا الموسم في 31 ضد ، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني.وحقق أستون فيلا رقما تاريخيا بانتصاره التاسع في آخر 10 مباريات بالدوري الإنكليزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 1919.ويلعب أرسنال مع كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، المقبل في قبل أن يستقبل المتذيل ولفرهامبتون الجولة المقبلة في الدوري الإنكليزي.