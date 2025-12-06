Advertisement

رياضة

خماسية جزائرية تقصي البحرين وتضع العراق والسودان تحت الضغط

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:32
Doc-P-1451649-639006427376066903.jpg
Doc-P-1451649-639006427376066903.jpg photos 0
سجّل المنتخب الجزائري فوزًا كاسحًا على نظيره البحريني بنتيجة 5 – 1، في المواجهة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر، واضعًا قدمًا في صدارة الترتيب.
وبهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة، محققًا فوزه الأول في البطولة بعد تعادل سلبي في الجولة الافتتاحية أمام السودان. في المقابل، غادر منتخب البحرين المنافسات رسميًا بعدما استقر في المركز الأخير من دون أي نقطة، في مجموعة تشهد لاحقًا مواجهة بين العراق صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط والسودان الثالث بنقطة واحدة.

وافتتح رضوان بركان التسجيل للجزائر في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط. وسرعان ما استعاد "الخضر" التقدم عبر عادل بولبينة في الدقيقة 30، ثم عزّز ياسين بنزية النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد رضوان بركان ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يختتم عادل بولبينة مهرجان الأهداف بالخامس عند الدقيقة 80، مؤكدًا التفوق الجزائري الكبير وتصحيح مسار المنتخب بعد تعثره في الجولة الأولى.
