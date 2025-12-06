خماسية جزائرية تقصي البحرين وتضع العراق والسودان تحت الضغط

Advertisement

سجّل المنتخب فوزًا كاسحًا على نظيره البحريني بنتيجة 5 – 1، في المواجهة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العرب في قطر، واضعًا قدمًا في صدارة الترتيب.وبهذا الانتصار، رفع منتخب رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة، محققًا فوزه الأول في البطولة بعد تعادل سلبي في الجولة الافتتاحية أمام . في المقابل، غادر منتخب المنافسات رسميًا بعدما استقر في المركز الأخير من دون أي نقطة، في مجموعة تشهد لاحقًا مواجهة بين صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط والسودان الثالث بنقطة واحدة.وافتتح رضوان بركان التسجيل للجزائر في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط. وسرعان ما استعاد "الخضر" التقدم عبر عادل بولبينة في الدقيقة 30، ثم عزّز ياسين بنزية النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد رضوان بركان ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يختتم عادل بولبينة مهرجان الأهداف بالخامس عند الدقيقة 80، مؤكدًا التفوق الجزائري الكبير وتصحيح مسار المنتخب بعد تعثره في الجولة الأولى.