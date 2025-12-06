Advertisement

رياضة

تعادل بطعم التأهل… فلسطين وسوريا على موعد مع ربع النهائي

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:10
يكفي منتخبي فلسطين وسوريا التعادل للتأهل معًا إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، عندما يلتقيان غدًا الأحد على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
ويتطلع "الفدائي" (4 نقاط) إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد خمس مشاركات سابقة ودّع خلالها البطولة من الدور الأول منذ انطلاقتها عام 1963 في بيروت. في المقابل، تسعى سوريا (4 نقاط أيضًا) إلى مواصلة مشوارها، علمًا أنها حلّت وصيفة ثلاث مرات أعوام 1963 و1966 و1988 خلال ثماني مشاركات سابقة.

وبالاستناد إلى الأداء اللافت الذي قدّمه منتخب فلسطين في الجولتين الماضيتين، تبدو حظوظه قوية في حجز بطاقة العبور، بعدما افتتح مشواره بفوز قاتل على قطر بهدف في الرمق الأخير، قبل أن يفرض تعادلًا مثيرًا على تونس (2-2) رغم تأخّره بثنائية نظيفة، في منتخب أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية عالية ولياقة بدنية لافتة بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر.

موعد المباراة
تُقام مباراة فلسطين وسوريا غدًا الأحد على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، عند الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق، والتاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة:
beIN Sports
قنوات الكأس القطرية
الكويت الرياضية
دبي الرياضية
أبو ظبي الرياضية
عمّان الرياضية

كما يمكن متابعة اللقاء لحظة بلحظة عبر التغطية المباشرة لموقع الجزيرة نت.

في المقابل، أظهر المنتخب السوري عزيمة كبيرة في الجولتين السابقتين، فتجاوز تونس في الافتتاح عبر هدف رائع من ضربة حرة نفّذها عمر خريبين، قبل أن يفرض التعادل على قطر بهدف قاتل سجّله خريبين أيضًا في مرمى الحارس مشعل برشم، مانعًا «العنابي» من تحقيق فوز كان قريبًا.

وعلى وقع استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لبعثة المنتخب في الدوحة عشية مباراة فلسطين، يدخل رجال المدرب الإسباني خوسيه لانا المواجهة بحافز عالٍ، حيث أكد خريبين (31 عامًا) أن "العمل لم يكتمل بعد، والتركيز يجب أن يكون كاملًا على مباراة فلسطين لضمان التأهل".

بدوره، شدّد لانا على أن طموحه تقديم أداء أفضل في اللقاء الحاسم، مشيدًا بروح لاعبيه الذين قدّموا أقصى ما لديهم حتى اللحظات الأخيرة في المباراتين السابقتين.

