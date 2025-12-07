Advertisement

رياضة

أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:14
تبدو الساعات المقبلة حاسمة داخل ليفربول الإنكليزي سواء لمستقبل محمد صلاح مع "الريدز"، أو لمصير مدربه الهولندي آرني سلوت بعد تصاعد الأزمة بينهما أمام أنظار جماهير قلعة "آنفيلد".
محمد صلاح خرج عن صمته أمس السبت عقب تواجده كبديل خلال مباراة ليفربول وليدز يونايتد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واعترف محمد صلاح بأنه محبط كثيرا من تواجده كبديل مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة موضحا أن إدارة "الريدز" لم تقم بحمايته وقدمت له وعودا لم تلبيها.
 
 
كما اعترف محمد صلاح أن علاقته بمدرب ليفربول آرني سلوت قد انتهت مؤكدا أن ما يحدث معه في "الريدز" من حيث تواجده كبديل هو أمر غير عادل  مما يفتح الباب أمام احتمالية انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفقا لما ذكره حساب "indykaila News" عبر منصة "إكس" اليوم الأحد فإن "الجهاز الإداري لنادي ليفربول سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة تصريحات محمد صلاح في حضور آرني سلوت وهناك تفكير في استبعاد الدولي المصري من قائمة مباراة انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا". (روسيا اليوم) 
 
 

