ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟

اتخذ جورجي جيسوس، لفريق النصر السعودي، قرارا باستبعاد السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق، من البعثة التي ستطير إلى أبوظبي، اليوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال فترة توقف روشن للمحترفين.وتوقفت منافسات الدوري السعودي خلال الفترة الحالية لمشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.