رياضة
ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
09:13
اتخذ جورجي جيسوس،
المدير الفني
لفريق النصر السعودي، قرارا باستبعاد السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق، من البعثة التي ستطير إلى أبوظبي، اليوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال فترة توقف
دوري
روشن للمحترفين.
وتوقفت منافسات الدوري السعودي خلال الفترة الحالية لمشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "جيسوس استبعد السنغالي ساديو ماني من القائمة المغادرة إلى المعسكر من أجل إراحته قبل التحاقه بتحضيرات منتخب بلاده لكأس أمم
أفريقيا
المقرر انطلاقها في
المغرب
21 من الشهر الجاري". (ارم نيوز)
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
13:21 | 2025-12-07
07/12/2025 01:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
11:49 | 2025-12-07
07/12/2025 11:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 في أبوظبي
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 في أبوظبي
10:00 | 2025-12-07
07/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
07:14 | 2025-12-07
07/12/2025 07:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
