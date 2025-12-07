Advertisement

رياضة

ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:13
Doc-P-1451957-639007209729986310.png
Doc-P-1451957-639007209729986310.png photos 0
اتخذ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارا باستبعاد السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق، من البعثة التي ستطير إلى أبوظبي، اليوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال فترة توقف دوري روشن للمحترفين.
وتوقفت منافسات الدوري السعودي خلال الفترة الحالية لمشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر. 
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "جيسوس استبعد السنغالي ساديو ماني من القائمة المغادرة إلى المعسكر من أجل إراحته قبل التحاقه بتحضيرات منتخب بلاده لكأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في المغرب 21 من الشهر الجاري". (ارم نيوز)
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24