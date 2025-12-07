19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
للمرة الأولى.. نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 في أبوظبي
Lebanon 24
07-12-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
البريطاني
لاندو نوريس سائق ماكلارين لقبه الأول في
بطولة العالم
للفورمولا واحد لموسم 2025، بعد حلوله ثالثا في جائزة
أبوظبي
الكبرى الأحد، على حلبة مرسى ياس منهيا هيمنة
الهولندي
ماكس
فيرستابن بعد أربعة أعوام.
Advertisement
وحل نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله
الأسترالي
أوسكار
بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسما اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية "هيتشكوكية" ومنافسة ثلاثية حتى
الجولة الأخيرة
.
واحتفل نوريس بأول لقب له في
بطولة العالم لسباقات
فورمولا 1 للسيارات وأنهى هيمنة ماكس فرستابن التي استمرت لأربع سنوات بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى
يوم الأحد
.
وفاز فيرستابن، الذي توج بثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.
وأنهى نوريس، الذي أصبح بطل العالم 11 مع
بريطانيا
في فورمولا 1، الموسم برصيد 423 نقطة مقابل 421 نقطة لفرستابن و410 نقاط لبياستري. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا
Lebanon 24
الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا
07/12/2025 21:34:33
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
07/12/2025 21:34:33
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء
Lebanon 24
نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء
07/12/2025 21:34:33
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
Lebanon 24
فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
07/12/2025 21:34:33
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة العالم لسباقات
الجولة الأخيرة
بطولة العالم
سكاي نيوز
الأسترالي
يوم الأحد
البريطاني
بريطانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
13:21 | 2025-12-07
07/12/2025 01:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
11:49 | 2025-12-07
07/12/2025 11:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟
Lebanon 24
ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟
09:13 | 2025-12-07
07/12/2025 09:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
07:14 | 2025-12-07
07/12/2025 07:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:21 | 2025-12-07
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
11:49 | 2025-12-07
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
09:13 | 2025-12-07
ما سبب استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر في معسكر أبوظبي؟
07:14 | 2025-12-07
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
04:05 | 2025-12-07
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
02:47 | 2025-12-07
في هذا الموعد.. كريستيانو رونالدو سيلعب في ميامي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24