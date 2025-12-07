Advertisement

رياضة

للمرة الأولى.. نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 في أبوظبي

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1451965-639007232161206483.png
Doc-P-1451965-639007232161206483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2025، بعد حلوله ثالثا في جائزة أبوظبي الكبرى الأحد، على حلبة مرسى ياس منهيا هيمنة الهولندي ماكس فيرستابن بعد أربعة أعوام.
Advertisement

وحل نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسما اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية "هيتشكوكية" ومنافسة ثلاثية حتى الجولة الأخيرة.

واحتفل نوريس بأول لقب له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وأنهى هيمنة ماكس فرستابن التي استمرت لأربع سنوات بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى يوم الأحد.

وفاز فيرستابن، الذي توج بثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.
 
وأنهى نوريس، الذي أصبح بطل العالم 11 مع بريطانيا في فورمولا 1، الموسم برصيد 423 نقطة مقابل 421 نقطة لفرستابن و410 نقاط لبياستري. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا
lebanon 24
07/12/2025 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
lebanon 24
07/12/2025 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء
lebanon 24
07/12/2025 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
lebanon 24
07/12/2025 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة العالم لسباقات

الجولة الأخيرة

بطولة العالم

سكاي نيوز

الأسترالي

يوم الأحد

البريطاني

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:21 | 2025-12-07
11:49 | 2025-12-07
09:13 | 2025-12-07
07:14 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
02:47 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24