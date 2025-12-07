للمرة الأولى.. نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 في أبوظبي

Advertisement

حقق لاندو نوريس سائق ماكلارين لقبه الأول في للفورمولا واحد لموسم 2025، بعد حلوله ثالثا في جائزة الكبرى الأحد، على حلبة مرسى ياس منهيا هيمنة فيرستابن بعد أربعة أعوام.وحل نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسما اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية "هيتشكوكية" ومنافسة ثلاثية حتى .واحتفل نوريس بأول لقب له في فورمولا 1 للسيارات وأنهى هيمنة ماكس فرستابن التي استمرت لأربع سنوات بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى .وفاز فيرستابن، الذي توج بثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.