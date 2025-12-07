الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن

تعادل النجمة حامل اللقب والمبرة 2-2، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني ال 66 . سجل للنجمة (27) وقاسم (29)، وعادل للمبرة حسن المقداد (42) وباكاري سوماري (80). وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز الصفاء على ضيفه الرياضي العباسية 2-1. للصفاء حايك (69) وتيديان كامارا (82). وللعباسية عيسى اكوكا (58). وعلى ملعب نادي على طريق ، فاز التضامن صور على الراسينغ 1-0. وسجل للفائز جيلدو فيلانكولوس (26)

