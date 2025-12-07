“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب

ودّع المنتخب التونسي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ على الرغم من فوزه على المنتخب القطري بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. أُقيمت المباراة على استاد البيت المونديالي، وبدأت تونس المباراة بقوة وسجل لاعبها محمد علي بن رمضان هدف التقدم في الدقيقة 16.
وفي الدقيقة 62، أضاف ياسين مرياح الهدف الثاني برأسية رائعة إثر تنفيذ بن رمضان لركلة ركنية. وفي الدقيقة 66، تلقى مهاجم نسور قرطاج سيف الدين الجزيري البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المنتخب التونسي المباراة بعشرة لاعبين.
وعند الدقيقة 90+4، تمكن محمد بن علي من تسجيل الهدف الثالث ليمنح تونس الفوز 3-0، لكنها ودّعت البطولة بعد أن حلت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وفي المقابل، ودّع المنتخب القطري البطولة أيضاً بعد أن حل رابعاً برصيد نقطة واحدة.