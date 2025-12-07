“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب

ودّع المنتخب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ على الرغم من فوزه على المنتخب بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة من منافسات . أُقيمت المباراة على استاد البيت المونديالي، وبدأت المباراة بقوة وسجل لاعبها محمد علي بن هدف التقدم في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 62، أضاف ياسين مرياح الهدف الثاني برأسية رائعة إثر تنفيذ بن رمضان لركلة ركنية. وفي الدقيقة 66، تلقى مهاجم نسور قرطاج سيف الدين الجزيري البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المنتخب التونسي المباراة بعشرة لاعبين.

وعند الدقيقة 90+4، تمكن من تسجيل الهدف الثالث ليمنح تونس الفوز 3-0، لكنها ودّعت البطولة بعد أن حلت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وفي المقابل، ودّع المنتخب القطري البطولة أيضاً بعد أن حل رابعاً برصيد نقطة واحدة.