رياضة

من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 16:35
Doc-P-1452091-639007479698548996.jpeg
Doc-P-1452091-639007479698548996.jpeg photos 0
مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدأت تتضح صورة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث تأهل رسمياً منتخبا سوريا وفلسطين إلى دور الثمانية. 

حتى الآن، ضمنت 5 منتخبات مكانها في ربع نهائي النسخة الحادية عشرة من البطولة.

وكان المنتخب السعودي أول المتأهلين بعد فوزه على جزر القمر بنتيجة (3-1) في الجولة الثانية، ويتصدر "الأخضر" حالياً المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق نقطتين على المغرب.

كما تأهل منتخبا العراق والأردن إلى الدور ذاته بعد تصدرهما المجموعتين الرابعة والثالثة على التوالي؛ إذ تصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على البحرين والسودان، بينما تصدر الأردن المجموعة الثالثة بعد التغلب على الإمارات والكويت.

أما في المجموعة الأولى، فقد تأهل منتخبا فلسطين وسوريا بعد تعادلهما بدون أهداف، ليودع كل من تونس وقطر البطولة رسمياً. ويتصدر فلسطين ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، متفوقاً على سوريا بفارق الأهداف.

وتُقام بطولة كأس العرب في الدوحة في خلال الفترة من 1 إلى 18 2025، بمشاركة 16 منتخبًا.
مباريات الدور ربع النهائي:

 الأردن، متصدر المجموعة الثالثة، سيواجه وصيف المجموعة الرابعة (الجزائر حتى الآن قبل الجولة الثالثة).

 فلسطين، بطل المجموعة الأولى، سيقابل وصيف المجموعة الثانية (المغرب حتى الآن).

 سوريا، وصيف المجموعة الأولى، ستلعب أمام بطل المجموعة الثانية (السعودية حالياً).

 العراق، متصدر المجموعة الرابعة، سيواجه وصيف المجموعة الثالثة (مصر حتى الآن).

