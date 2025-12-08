20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
Lebanon 24
08-12-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت تقارير إعلامية تفاقم الأزمة داخل نادي
ليفربول
بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها
محمد صلاح
عقب مباراة ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وإن علاقته بالمدرب آرني
سلوت
"غير موجودة".
Advertisement
ذكرت صحيفة
ديلي
ميل ووسائل إعلام بريطانية أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا داخل الإدارة، حيث تُصرّ دوائر القرار في النادي على ضرورة أن يقدم اللاعب اعتذارًا علنيًا عمّا قاله، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن مشاركته في
دوري أبطال أوروبا
غير محسوم.
وأوضحت: "يواجه ليفربول الإثنين موقفًا معقدًا، إذ لم تُحدد الإدارة بعد ما إذا كان محمد صلاح سيسافر مع بعثة الفريق إلى
إيطاليا
لمواجهة
إنتر
ميلان
على ملعب سان سيرو، أم سيتم استبعاده كنوع من العقوبة، في ظل حالة التوتر المتصاعدة منذ تصريحات اللاعب التي أكد فيها أنه يشعر بعدم التقدير وأن هناك من يريد رحيله".
وأضافت: "شوهد صلاح داخل مقر تدريبات النادي في مجمع أكسا، بينما يستعد الفريق لحصته التدريبية المقررة قبل السفر إلى إيطاليا، ورغم ذلك، يبقى الغموض مسيطرًا على موقفه من مواجهة إنتر، وعلى مشاركته المحتملة في مباراة برايتون التي ألمح إلى أنها قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول".
وأكملت: "تُدرك إدارة النادي أن الأزمة الحالية غير مسبوقة، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس بعد تراجع أداء الفريق في الدوري ودوري الأبطال، مما يجعل قرارات الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل العلاقة بين ليفربول ومحمد صلاح".
مواضيع ذات صلة
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
Lebanon 24
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
08/12/2025 12:53:17
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
08/12/2025 12:53:17
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة
Lebanon 24
تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة
08/12/2025 12:53:17
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
08/12/2025 12:53:17
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
محمد صلاح
إيطاليا
أوروبا
ميلان
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
05:35 | 2025-12-08
08/12/2025 05:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"
Lebanon 24
قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"
04:40 | 2025-12-08
08/12/2025 04:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
Lebanon 24
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
04:04 | 2025-12-08
08/12/2025 04:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
03:13 | 2025-12-08
08/12/2025 03:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
02:55 | 2025-12-08
08/12/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:35 | 2025-12-08
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
04:40 | 2025-12-08
قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"
04:04 | 2025-12-08
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
03:13 | 2025-12-08
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
02:55 | 2025-12-08
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
00:36 | 2025-12-08
بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لاعب ليفربول: صلاح يخلق المشاكل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24