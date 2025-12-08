Advertisement

رياضة

الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1452165-639007788920969019.webp
Doc-P-1452165-639007788920969019.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت تقارير إعلامية تفاقم الأزمة داخل نادي ليفربول بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وإن علاقته بالمدرب آرني سلوت "غير موجودة". 
Advertisement

ذكرت صحيفة ديلي ميل ووسائل إعلام بريطانية أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا داخل الإدارة، حيث تُصرّ دوائر القرار في النادي على ضرورة أن يقدم اللاعب اعتذارًا علنيًا عمّا قاله، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن مشاركته في دوري أبطال أوروبا غير محسوم.
وأوضحت: "يواجه ليفربول الإثنين موقفًا معقدًا، إذ لم تُحدد الإدارة بعد ما إذا كان محمد صلاح سيسافر مع بعثة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، أم سيتم استبعاده كنوع من العقوبة، في ظل حالة التوتر المتصاعدة منذ تصريحات اللاعب التي أكد فيها أنه يشعر بعدم التقدير وأن هناك من يريد رحيله".
وأضافت: "شوهد صلاح داخل مقر تدريبات النادي في مجمع أكسا، بينما يستعد الفريق لحصته التدريبية المقررة قبل السفر إلى إيطاليا، ورغم ذلك، يبقى الغموض مسيطرًا على موقفه من مواجهة إنتر، وعلى مشاركته المحتملة في مباراة برايتون التي ألمح إلى أنها قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول".

وأكملت: "تُدرك إدارة النادي أن الأزمة الحالية غير مسبوقة، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس بعد تراجع أداء الفريق في الدوري ودوري الأبطال، مما يجعل قرارات الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل العلاقة بين ليفربول ومحمد صلاح".
مواضيع ذات صلة
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
lebanon 24
08/12/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
lebanon 24
08/12/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة
lebanon 24
08/12/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
lebanon 24
08/12/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

محمد صلاح

إيطاليا

أوروبا

ميلان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
04:40 | 2025-12-08
04:04 | 2025-12-08
03:13 | 2025-12-08
02:55 | 2025-12-08
00:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24