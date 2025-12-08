الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني



Advertisement

ذكرت صحيفة ميل ووسائل إعلام بريطانية أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا داخل الإدارة، حيث تُصرّ دوائر القرار في النادي على ضرورة أن يقدم اللاعب اعتذارًا علنيًا عمّا قاله، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن مشاركته في غير محسوم. أكدت تقارير إعلامية تفاقم الأزمة داخل نادي بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها عقب مباراة ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وإن علاقته بالمدرب آرني "غير موجودة".ذكرت صحيفة ميل ووسائل إعلام بريطانية أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا داخل الإدارة، حيث تُصرّ دوائر القرار في النادي على ضرورة أن يقدم اللاعب اعتذارًا علنيًا عمّا قاله، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن مشاركته في غير محسوم.

وأوضحت: "يواجه ليفربول الإثنين موقفًا معقدًا، إذ لم تُحدد الإدارة بعد ما إذا كان محمد صلاح سيسافر مع بعثة الفريق إلى لمواجهة على ملعب سان سيرو، أم سيتم استبعاده كنوع من العقوبة، في ظل حالة التوتر المتصاعدة منذ تصريحات اللاعب التي أكد فيها أنه يشعر بعدم التقدير وأن هناك من يريد رحيله".

وأضافت: "شوهد صلاح داخل مقر تدريبات النادي في مجمع أكسا، بينما يستعد الفريق لحصته التدريبية المقررة قبل السفر إلى إيطاليا، ورغم ذلك، يبقى الغموض مسيطرًا على موقفه من مواجهة إنتر، وعلى مشاركته المحتملة في مباراة برايتون التي ألمح إلى أنها قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول".



وأكملت: "تُدرك إدارة النادي أن الأزمة الحالية غير مسبوقة، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس بعد تراجع أداء الفريق في الدوري ودوري الأبطال، مما يجعل قرارات الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل العلاقة بين ليفربول ومحمد صلاح".