أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا

كشف الألماني كروس، لاعب السابق، عبر حساباته على ، عن التشكيلة التي يعتبرها الأفضل في تاريخ ، مستبعدًا اسمه منها رغم مكانته الكبيرة في اللعبة، ومفضّلًا وضع أساطير ومنافسين وزملاء سابقين ضمن فريق وصفه بالأقوى على مر العصور.ورغم أنه لعب إلى جانب حراس مرمى كبار مثل إيكر كاسياس وتيبو كورتوا في ، فإن كروس اختار مانويل نوير ليكون حارس مرماه في التشكيلة التاريخية، وهو الحارس الذي توّج معه بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ودوري أبطال عام 2013 مع بايرن ميونخ. كما خاض اللاعبان معًا 221 مباراة بقميص المنتخبين والنادي البافاري، بينها المباراة التي أعلن فيها كروس اعتزاله اللعب دوليًا أمام .وضمت تشكيلة كروس في خط الدفاع باولو مالديني وفيليب لام وسيرجيو راموس ومارسيلو، بينما اختار لخط الوسط ليونيل ميسي وزين الدين زيدان ولوكا مودريتش، ووضع في خط الهجوم نازاريو ورونالدينيو وكريستيانو رونالدو، في توليفة اعتبرها الأكثر اكتمالًا في تاريخ اللعبة.(الصحافة الإسبانية)