رياضة
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
Lebanon 24
08-12-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الألماني
توني
كروس، لاعب
ريال مدريد
السابق، عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
، عن التشكيلة التي يعتبرها الأفضل في تاريخ
كرة القدم
، مستبعدًا اسمه منها رغم مكانته الكبيرة في اللعبة، ومفضّلًا وضع أساطير ومنافسين وزملاء سابقين ضمن فريق وصفه بالأقوى على مر العصور.
ورغم أنه لعب إلى جانب حراس مرمى كبار مثل إيكر كاسياس وتيبو كورتوا في
ريال
مدريد
، فإن كروس اختار مانويل نوير ليكون حارس مرماه في التشكيلة التاريخية، وهو الحارس الذي توّج معه بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ودوري أبطال
أوروبا
عام 2013 مع بايرن ميونخ. كما خاض اللاعبان معًا 221 مباراة بقميص المنتخبين والنادي البافاري، بينها المباراة التي أعلن فيها كروس اعتزاله اللعب دوليًا أمام
إسبانيا
.
وضمت تشكيلة كروس في خط الدفاع باولو مالديني وفيليب لام وسيرجيو راموس ومارسيلو، بينما اختار لخط الوسط ليونيل ميسي وزين الدين زيدان ولوكا مودريتش، ووضع في خط الهجوم
رونالدو
نازاريو ورونالدينيو وكريستيانو رونالدو، في توليفة اعتبرها الأكثر اكتمالًا في تاريخ اللعبة.
(الصحافة الإسبانية)
