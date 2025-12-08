ماذا قدم محترفو الدوري المصري في كأس العرب؟

Advertisement

شهدت منافسات بطولة كأس العرب تألق اللاعبين العرب المحترفين في الدوري المصري، ومنهم من ظهر بمستوى جيد وساعد منتخب بلاده على الصعود إلى الدور الثاني ومنهم من يسعفه تألقه على مساعدة منتخب بلاده في التأهل إلى ربع العرب.وشهدت بطولة كأس العرب مشاركة الخماسي وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمد علي بن لاعب الأهلي وسيف الجزيري وعدي الدباغ ومحمود بنتايك ثلاثى الزمالك وحامد لاعب بتروجت وخالد النبريصي لاعب الإسماعيلي برفقة منتخبات وتونس وفلسطين .بن رمضان والجزيري معتألق بن رمضان برفقة منتخب تونس وسجل هدف وصنع آخر ولكن تألقه لم يساعد نسور قرطاج على الصعود إلى الدور الثاني، فيما لم يكن للجزيري بصمة سوى مساهمته في هدف منتخب بلاده الأول في مرمى قطر الذي سجله بن رمضان.الكرتي وبنتايك مع المغربشارك وليد الكرتي مع منتخب المغرب أساسيا في الثلاث مباريات التي خاضهم في الدور الأول، ولكنه لم يسجل أو يصنع، فيما شارك بنتايك كبديل في تلك البطولة ولم يكن له أية مساهمات.الدباغ والنبريصي وحمدان معشارك الثلاثي عد الدباغ وحامد حمدان وخالد في تحقيق إنجاز والصعود إلى ربع نهائي كأس العرب على صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وسجل حمدان هدف بينما لم يسجل الدباغ أو النبريصي خلال تلك البطولة. (اليوم السابع)