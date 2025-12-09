Advertisement

رياضة

هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:23
استبعدت وسائل إعلام إسبانية، عودة زين الدين زيدان إلى الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد في حال إقالة تشابي ألونسو بسبب تراجع نتائج الفريق.
وزعمت تقارير صحفية أن إدارة "الميرينغي" بدأت في البحث عن بديل لألونسو، وتضم قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، والألماني يورغن كلوب، مرجحة أن يغادر ألونسو الفريق في حال هزيمته أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبات ألونسو، الذي عين الصيف الماضي، على المحك بعدما فاز فريقه في مباراتين في آخر 7 مباريات، وفقد صدارة الدوري لصالح برشلونة الذي يتقدمه بـ4 نقاط.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ما تردد عن رغبة الريال في استقدام زيزو إلى "سانتياغو برنابيو" غير صحيحة.

وأضافت: "لم يفكر أحد في ريال مدريد في عودة زيدان إلى النادي مجددا وتدريب الفريق للمرة الثالثة".
 
وأكدت الصحيفة أن هدف زيدان الآن هو قيادة المنتخب الفرنسي، وأن المفاوضات بينه وبين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد بدأت منذ أشهر.

وذكر برنامج "أل لاغيرو" على أثير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن اسم زيدان ليس مطروحا على طاولة النادي الملكي. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
09/12/2025 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
lebanon 24
09/12/2025 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد بلا ملعب: تعادلات متتالية وخسارة صدارة الليغا
lebanon 24
09/12/2025 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رودريغو يعادل أسوأ سلسلة صيام تهديفي لمهاجم في تاريخ ريال مدريد
lebanon 24
09/12/2025 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24

