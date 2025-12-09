هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟

استبعدت وسائل إعلام إسبانية، عودة زين الدين زيدان إلى الإدارة الفنية لنادي في حال إقالة ألونسو بسبب تراجع نتائج الفريق.

وزعمت تقارير صحفية أن إدارة "الميرينغي" بدأت في البحث عن بديل لألونسو، وتضم قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، والألماني يورغن كلوب، مرجحة أن يغادر ألونسو الفريق في حال هزيمته أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، في .



وبات ألونسو، الذي عين الصيف الماضي، على المحك بعدما فاز فريقه في مباراتين في آخر 7 مباريات، وفقد صدارة الدوري لصالح الذي يتقدمه بـ4 نقاط.



وذكرت صحيفة "آس" أن ما تردد عن رغبة في استقدام زيزو إلى "سانتياغو برنابيو" غير صحيحة.



وأضافت: "لم يفكر أحد في في عودة زيدان إلى النادي مجددا وتدريب الفريق للمرة الثالثة".

وأكدت الصحيفة أن هدف زيدان الآن هو قيادة المنتخب الفرنسي، وأن المفاوضات بينه وبين الاتحاد الفرنسي قد بدأت منذ أشهر.



وذكر برنامج "أل لاغيرو" على أثير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن اسم زيدان ليس مطروحا على طاولة النادي الملكي. (سكاي نيوز عربية)