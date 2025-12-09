19
رياضة
بعد تصريحاته.. صلاح مرشح لجائزة "شخصية العام"
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:50
رشحت هيئة الإذاعة
البريطانية
"بي.بي.سي" النجم المصري محمد صلاح لجائزة "شخصية العام 2025 الرياضية" وذلك بعد 3 أيام فقط من تصريحاته النارية التي هاجم فيها ناديه ليفربول والمدرب آرني سلوت، ما أدى إلى استبعاده من مباراة الفريق الهامة أمام إنتر
ميلان
الإيطالي
في
دوري أبطال أوروبا
يوم الثلاثاء.
واختارت "بي.بي.سي" يوم الثلاثاء 6 رياضيين وهم السويدي أرماند دوبلانتيس بطل العالم في القفز بالزانة، الأميركية سيدني ماكلولين-ليفرون نجمة ألعاب القوى،
الإسبانية
ماريونا كالدينتي لاعبة
كرة القدم
، تيرينس كروفود الملاكم الأميركي وشوهي أوتاني لاعب البيسبول الياباني.
وسيقام الحفل يوم 18 كانون الأول الجاري، لكن لن يستطيع صلاح الحضور حتى لو فاز لأنه سيكون متواجداً مع منتخب بلاده استعداداً لخوض غمار كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب. (العربية)
