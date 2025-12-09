بعد تصريحاته.. صلاح مرشح لجائزة "شخصية العام"

رشحت هيئة الإذاعة "بي.بي.سي" النجم المصري محمد صلاح لجائزة "شخصية العام 2025 الرياضية" وذلك بعد 3 أيام فقط من تصريحاته النارية التي هاجم فيها ناديه ليفربول والمدرب آرني سلوت، ما أدى إلى استبعاده من مباراة الفريق الهامة أمام إنتر في يوم الثلاثاء.

واختارت "بي.بي.سي" يوم الثلاثاء 6 رياضيين وهم السويدي أرماند دوبلانتيس بطل العالم في القفز بالزانة، الأميركية سيدني ماكلولين-ليفرون نجمة ألعاب القوى، ماريونا كالدينتي لاعبة ، تيرينس كروفود الملاكم الأميركي وشوهي أوتاني لاعب البيسبول الياباني.

وسيقام الحفل يوم 18 كانون الأول الجاري، لكن لن يستطيع صلاح الحضور حتى لو فاز لأنه سيكون متواجداً مع منتخب بلاده استعداداً لخوض غمار كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب. (العربية)