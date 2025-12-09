Advertisement

رياضة

هوبس يفوز على بيروت

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:07
فاز فريق هوبس على فريق بيروت بنتيجة 88-86 ضمن المرحلة السابعة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة.
