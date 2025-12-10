19
رياضة
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:33
A-
A+
لا تزال علاقة
محمد صلاح
بنادي
ليفربول
تعيش واحدة من أكثر فتراتها توترا، في ظل أزمة الاستبعاد الأخيرة والتكهنات المتزايدة بشأن مستقبله داخل ملعب "
أنفيلد
".
وبينما يلمح المدرب آرني
سلوت
إلى إمكانية عودة نجم الفريق، تكشف تقارير أخرى عن خطوة قد تقلب الطاولة بالكامل.
تحدث مدرب ليفربول سلوت بعد الفوز الثمين على
إنتر
ميلان
في سان
سيرو
، بهدف سجله دومينيك سوبوسلاي من ركلة جزاء في الدقيقة 88، مؤكدا أن عودة محمد صلاح إلى أجواء الفريق ليست مستحيلة، لكنها مشروطة بتوفر أمرين أساسيين، اعتراف اللاعب بأنه ارتكب خطأ، اتخاذ الخطوة الأولى نحو المصالحة.
وقال سلوت خلال ظهوره عبر منصة أمازون برايم إلى جانب كلارنس سيدورف:"هل يعتقد اللاعب أنه أخطأ؟ ومن يجب أن يبدأ خطوة التصحيح؟ أنا أم هو؟".
تصريحات المدرب أثارت موجة تأويل واسعة، خصوصا أن صلاح يعيش فترة حساسة بعد استبعاده الأخير، ما جعل البعض يقرأ كلام سلوت كرسالة مباشرة للاعب.
لاحقا حاول المدرب التخفيف من حدة الموقف، موضحا أنه لم يقصد الإشارة إلى الطرف الذي يجب أن يبدأ، ومشددا على أن تركيزه الحالي ينصب على اللاعبين المتاحين في الفريق.
في تطور مفاجئ، كشف حساب LFC Transfer Room أن ممثلي محمد صلاح يستعدون لطلب التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء عقده مع ليفربول بالتراضي، في خطوة قد تكون الأكثر صدمة في مسيرة النجم المصري داخل النادي.
المصادر أشارت إلى أن الخطوة لا تعني بالضرورة وجود قطيعة نهائية، لكنها تعكس رغبة مشتركة في تقييم المرحلة الحالية، وقد تفتح الباب أمام انتقال ضخم في سوق الشتاء القادم.
كما أكدت أن أي اتفاق محتمل سيخضع لمفاوضات دقيقة تشمل الجوانب المالية، بالنظر إلى القيمة التسويقية والفنية الكبيرة لصلاح.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي أو اللاعب، لكن توقيت الأنباء قبل أسابيع من الميركاتو الشتوي، يزيد من احتمالات حدوث تطورات سريعة قد تعيد رسم مشهد ليفربول بالكامل.
